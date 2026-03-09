Vassklippningsmedarbetare säsong
2026-03-09
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
Vassklippningsmedarbetare / Utemiljöarbetare Säsongsanställd
Vill du ha ett självständigt arbete i en mycket trevlig miljö så är det här något som du ska söka.
Om jobbet: Vår huvudsysselsättning är att klippa vass under perioden juni - oktober. I huvudsak så utförs vassklippning från en specialbyggd maskin som du kommer att framföra. Vana att köra entreprenadmaskin är meriterande, men inte nödvändig. Vi tillhandahåller en skräddarsydd utbildning innan säsongen startar.
Våra uppdrag omfattar även andra förekommande arbetsuppgifter som vi utför i samband med vassklippningen.
Anställningen är en säsongsanställning under perioden juni t.o.m. oktober. Vi arbetar veckans alla dagar under säsongen och därmed tillämpar vi skiftgång. En stor del av arbetet är förlagt på annan ort och medför övernattningar på orten.
Kvalifikationer: Du som söker bör vara en ansvarstagande och serviceinriktad person som är mån om att utföra ett bra arbete. Vana av att ha kundkontakt är meriterande. Du ska ha förmågan att både kunna arbeta i grupp som att kunna arbeta självständigt.
Körkort B är ett krav för tjänsten. BE behörighet är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för den här tjänsten.
Personliga egenskaper: Du ska kunna ta egna initiativ och vara självgående i ditt arbete. Vi letar efter någon som kan fatta snabba beslut och arbeta effektivt utan ständig övervakning. Diagnostisera och lösa problem effektivt och noggrant. Upprätthålla höga standarder för kvalitet och säkerhet.
Svensk Vassklippning AB: Etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Vi vill att vårt arbete ska skapa en vackrare och mer funktionell strand- och vattenmiljö åt våra kunder, samt verka för en biologisk mångfald.
Vårt uppdrag är utöver ovanstående att jobba med funktionell naturvård, det gör vi genom att upprätthålla vattenflöden där fiskar kan vandra, putsa betesmarker för att skapa naturliga fågelhäckningsplatser samt att återskapa våtmarker. Vi minskar även övergödningen i sjöar och hav genom att ta bort näringsämnen när vi skördar vassen och samlar in dem för till exempel kompostering på land.
Varmt välkommen med din ansökan! Om tjänsten känns rätt för dig och du vill vara en del av vårt team, ser vi fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-08 till jobb@vassklippning.se
.
För mer information om Svensk Vassklippning besök vår webbplats www.vassklippning.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@vassklippning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vassklippning AB
(org.nr 556976-4144)
Energigatan 1
)
733 39 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala Vassklippning AB Jobbnummer
9785229