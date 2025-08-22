Vasa Real söker lärarassistent till förskoleklass 50% Vikariat
2025-08-22
Arbetsplatsbeskrivning
Vasa Real är en grundskola som står inför en spännande utveckling.
Vi har idag ca 800 elever i åk F-9 och kommer inom några år att vara utbyggd till en F-9 skola med ca 1300 elever. Skolan har även en judisk profil åk 7-9 och musikinriktning åk 7-9. Skolan ligger i närheten av Odenplan med goda kommunikationsmöjligheter.
Vi tror på alla människors lika värde och har ett väl utformat värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Vasa Real är HBTQI-certifierad. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som lärarassistent i förskoleklass hjälper du elever med behov av extra stöd i undervisningen och på raster. Flera av eleverna har behov av vuxet stöd med till exempel social interaktion, hjälp och handledning i att förstå sin omvärld. Detta innebär att du måste vara både fysiskt och känslomässigt närvarande i allt från det lilla till det stora, och ha goda kunskaper i användandet av ett lågaffektivt förhållningssätt samt vara både strukturerad och tydlig. Trygga varje barn är målet - så du behöver vara en trygg vuxen som de känner tillit och förtroende för. Du har ett vänligt förhållningssätt och en blick som utstrålar "jag tror på dig"! Du ska även kunna hjälpa dem med skolarbetet under lektionstid så erfarenhet av stödundervisning är meriterande.
I rollen som lärarassistent behöver du ha en daglig dialog med elever, lärare och vårdnadshavare. Mycket goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift är därför ett krav.
Med höga förväntningar på eleverna arbetar du både enskilt och tillsammans med övriga kollegor för att ge dem den allra bästa skolmiljön.
Arbetstiden ligger 8.30-12.30 varje dag, viktigt att notera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är duktig på att bemöta olika typer av människor då rollen som lärarassistent innefattar många olika typer av sociala möten som kräver goda egenskaper att kunna kommunicera och att vara flexibel i ditt sätt att agera. Du behöver vara duktig på att kunna koordinera som spindeln i nätet då du ska vara insatt i elevernas olika individuella scheman.
Du behöver ha dokumenterad god erfarenhet av att ha arbetat pedagogiskt inom NPF och då även autism. Du behöver även ha praktiska kunskaper i att hantera elever med diabetes.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Din samarbetsförmåga är mycket god därför att du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god förståelse för hur olika elever är och anpassar ditt sätt att vara för att bemöta dessa. Med stor entusiasm för ditt arbete väcker du elevernas nyfikenhet och kan förklara det komplexa begripligt. Du är nyfiken, driven och trivs med att ta itu med utmaningar du ställs inför. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom IKT och kan använda dig av det i ditt arbete.
Tjänsten tillsättes under förutsättning att planerad organisation genomförs, samt med reservation för eventuell övertalighet inom kommunen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
