Varudemonstratör Göteborg
Dryckeskonsult Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-09
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
Publiceringsdatum2026-03-09
Vi söker dig som vill arbeta som varudemonstratör inom dagligvaruhandeln, där fokus ligger på att möta kunder, presentera och sälja in produkter genom demo och sampling.
Om rollen
Som varudemonstratör kommer du att:
* Arbeta med demo, sampling och försäljning direkt till kund.
* Utöver demo- och sampling kan övriga butiksuppgifter förekomma så som varuplock, inventeringar och lösviktsplock.
* Besöka flera olika butiker under en arbetsdag, vilket skapar variation och energi i arbetet.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du är en social och utåtriktad person med en framåtanda. Du gillar att prata med kunder, skapa relationer och driva försäljning.Kvalifikationer
* Tidigare erfarenhet av demo, butiksarbete eller annan form av servicehandel som inkluderat försäljning och kundkontakt är ett skallkrav.
* Du är van att arbeta självständigt och kan ta ansvar för att arbetsuppgifter blir genomförda på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
* Ett roligt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
* En arbetsplats där du kan utvecklas och växa tillsammans med oss.
* Timanställning, främst dagtid på torsdagar och fredagar. Arbetsplats Göteborg.
Kollektivavtal med Handels.
Tycker du att detta låter som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Butikserfarenhet
B-körkort
Tillgång till egen bil
Erfarenhet av demo/sampling Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9397". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dryckeskonsult Sverige AB
(org.nr 556687-8491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dryckeskonsult Sverige, Väst Kontakt
Kontakt vid frågor och funderingar om tjänst
Rekryteringsteamet ansokan@dryckeskonsult.se Jobbnummer
9784110