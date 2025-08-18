Varmkundsförsäljning till välkända Telia
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du jobba med sälj för välkända Telia på Stockholms förmodligen mest moderna kontor? Är du sugen på att kickstarta din karriär som säljare och utvecklas både privat och professionellt? VIASALES söker sin nästa stjärna som vill joina våra innesäljare för Telia!Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som säljare för Telia kommer du jobba med försäljning över telefon. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att hjälpa kunderna till en bra lösning med hjälp av Telias utbud. Detta är ett jobb för dig som vill utvecklas, ha härliga kollegor och ha möjlighet att påverka dina egna resultat. Tjänsten är baserad på vårt nybyggda kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.
Vi erbjuder
En heltidstjänst
Stora utvecklingsmöjligheter
Höga provisioner utan lönetak
En säker start med garantilön
Vidareutbildningar i försäljning och ledarskap
Aktiviteter, tävlingar och events
Vi söker dig som
Är flytande i tal och skrift på svenska
Är målmedveten och drivs av att se resultat
Är social och klickar enkelt med nya personer
Har vi beskrivit dig eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt då vi rekryterar löpande. Vid frågor angående tjänsten kontakta en av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42 Ersättning
