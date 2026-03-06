Värmepumpstekniker
Välkommen till oss på Upplands Energi, ett bolag med visionen att vara upplänningens självklara energipartner. Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder energiprodukter och elförsäljning till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala - vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det lokala energibolaget som bryr sig och som vill vara nära kunden.
Om tjänsten
Vi söker dig som är erfaren värmepumpstekniker och som vill arbeta med vårt växande team inom Energiprodukter.
Du är en driven och målmedveten tekniker, är praktiskt lagd och där du som person trivs med att jobba med ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Du arbetar primärt med installation, driftsättning, service, felsökning och reparation kopplat till värmepumpar. Tjänsten innebär att du jobbar självständigt där du har möjlighet att ta egna initiativ och beslut utifrån verksamhetens processer. Du planerar, samordnar och utför ditt arbete genom att alltid leverera med hög kvalitet för att hitta den bästa möjliga lösningen för kunden.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett intresse för det personliga mötet och viljan att bidra till utveckling, både tekniskt som kundmässigt. Du är en del av vårt växande arbetsteam, men kommer arbeta mycket självständigt.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som värmepumpstekniker. Vi ser att du har en bred erfarenhet av arbetet kring värmepumpar, har du arbetat inom branscher som energi, el, VVS är det extra meriterande. I denna tjänst är B-körkort ett krav.
Vi erbjuder
Vi är ett modernt och framåtriktat energibolag där vi erbjuder dig en utvecklande roll inom en stabil och trygg koncern. Hos oss har vi en entreprenöriell känsla, där vi uppskattar ett drivande medarbetarskap där dina idéer kommer att lyssnas till. Vi har ett stort lokalt engagemang och ett starkt fokus på våra kunder, kvalitet och framtidens energilösningar. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling - vi vill att du ska växa tillsammans med oss.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och driven. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, utveckla rutiner och vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Samtidigt uppskattar du lagarbete och har en positiv inställning till både kunder, kollegor och förändringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du är rådgivande och social med en vilja att dela med dig av dina kunskaper. Du kommer att vara ute hos våra kunder och hjälpa dem på plats, men även inneha en rådgivande roll mot dina kollegor och vara en viktig del av utvecklingen av våra produkter och tjänster.
Hos oss på Upplands Energi får du möjlighet till att utvecklas i din yrkesroll, där du är en viktig del i vår verksamhet.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts omgående efter överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande.
Sista dag för ansökan: 2026-04-06
Rekryteringsprocess
Vi undanber oss ansökningar via e-post. Samtliga ansökningar skickas via angivet ansökningsformulär.
Inför rekryteringsprocessen har vi tagit ställning till publiceringskanaler och undanbeder oss därför vänligt, men bestämt, kontakt från rekryteringsföretag och mediesäljare.
Upplysningar om tjänsten
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig chef Karl Sundblad samt av fackliga representanter.
Samtliga nås på telefon 018-67 84 00. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Energi Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Energi Produkt & Miljö AB Jobbnummer
9781068