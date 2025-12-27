Varierande arbetsuppgifter sushirestaurang

Sushi Room Pierre AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-27


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sushi Room Pierre AB i Stockholm

Vi söker kassapersonal / allt-i-allo till restaurang

Vi söker en serviceinriktad och flexibel person som kan arbeta i kassan och hjälpa till med olika uppgifter i restaurangen.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Ta emot beställningar
Hjälpa till i kök och servering
Städning och allmänna restauranguppgifter

Vi söker dig som:

Är positiv, noggrann och stresstålig
Har god servicekänsla
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Förstår och talar svenska.

Arbetstid: Deltid 10:30-14-30 vardagar. Mera arbetstid kan kan ges.
Start: omgående

Skicka din ansökan till: genmaichaab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: genmaichaab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi Room Pierre AB (org.nr 556781-6227)

Arbetsplats
Sushi Room Pierre AB

Jobbnummer
9664006

Prenumerera på jobb från Sushi Room Pierre AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sushi Room Pierre AB: