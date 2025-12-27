Varierande arbetsuppgifter sushirestaurang
Sushi Room Pierre AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-27
Vi söker kassapersonal / allt-i-allo till restaurang
Vi söker en serviceinriktad och flexibel person som kan arbeta i kassan och hjälpa till med olika uppgifter i restaurangen.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Ta emot beställningar
Hjälpa till i kök och servering
Städning och allmänna restauranguppgifter
Vi söker dig som:
Är positiv, noggrann och stresstålig
Har god servicekänsla
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Förstår och talar svenska.
Arbetstid: Deltid 10:30-14-30 vardagar. Mera arbetstid kan kan ges.
Start: omgående
Skicka din ansökan till: genmaichaab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: genmaichaab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sushi Room Pierre AB
(org.nr 556781-6227) Arbetsplats
Sushi Room Pierre AB Jobbnummer
9664006