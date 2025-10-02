Vårdlärare till VUX
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Värnamo Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Värnamo
2025-10-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Värnamo
, Vaggeryd
, Ljungby
, Växjö
, Aneby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekryteringArbetsuppgifter
Uppdraget innebär platsbunden vuxenutbildning inom vårdämnen.
Som vårdlärare handleder och undervisar du, samt bedömer elevens kunskap, enligt vård- och omsorgsprogrammets kursplaner. Du ansvarar för betygssättning.
I tjänsten som vårdlärare ingår även planering och uppföljning av APL.
Du kommer att jobba i ett team med flera kollegor.
Till din hjälp har du utbildade pedagoger som stödjer inlärning och bistår vid praktiska moment samt uppföljning.
Undervisningen bedrivs på plats.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att undervisa inom vård och omsorg - och som är trygg i att kunna ta dig an alla ämnesområden inom vårdutbildningen. Du kommer att arbeta i mindre undervisningsgrupper där relationsbyggande står i centrum, och där det lilla familjära sammanhanget skapar en trygg lärmiljö för både elever och kollegor.
Du är prestigelös, flexibel och har en vilja att bidra där det behövs. I varje klass finns flera pedagoger - ofta tre på cirka 20 elever - vilket ger goda möjligheter till samarbete och kollegialt stöd. Tillsammans med verksamhetschef planerar ni schema och undervisning utifrån elevinflödet, som sker löpande och varierar beroende på ort.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Nedim Oruc nedim.oruc@clwork.se +46 70 821 53 50 Jobbnummer
9537748