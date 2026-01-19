Vårdlärare, Njudungsgymnasiet
2026-01-19
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Har du erfarenhet av att arbeta inom gymnasieskolan? Brinner du för vård och omsorg och vill dela med dig av din kunskap? Drivs du av att utmana till lärande och har en god hand med ungdomar? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Vi söker dig som är vårdlärare, är genuint intresserad av människor och som brinner för att bygga kunskap hos andra. Hos oss arbetar du i ett kunnigt och engagerat programlag, som arbetar nära elever och elevhälsa. I tjänsten som vårdlärare ingår undervisning, mentorskap och eventuellt uppdrag som APL samordnare för Höglandet.
Som lärare arbetar du för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att eleverna ska nå sina mål. Du har en god förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Du förbereder eleverna inför sin APL och varierar de teoretiska genomgångarna med verklighetsnära praktiska moment.
Om dig
I första hand söker vi dig som är behörig vårdlärare med yrkeserfarenhet inom vården. Saknar du lärarlegitimation är det önskvärt att du studerar till att bli behörig yrkeslärare. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, samarbetsvillig, värdesätter kvalitet och kan skapa en positiv atmosfär i arbetet, både som pedagog, kollega i ditt ämnes- och programlag och skolledning. Du är även trygg, stabil och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Samarbete och samplanering sker kontinuerligt med kollegor, arbetslag och med hela skolan, då vi strävar efter att få en helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling och behov. Att möta varje elev utifrån ett relationellt synsätt och ha höga, rimliga förväntningar på varje individ är grundtankar som är viktiga för oss.
Det är mycket viktigt att du har god didaktisk förmåga, god insikt i vård- och omsorgssektorn och kan motivera och engagera elever.
Du bör ha en vana av att arbeta med IKT, då vi arbetar genom digitala lärplattformar som Haldor och Edlevo. Du har b-körkort.
Om vår skola
På Njudungsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid. Vi tror på att förena kreativitet med personlig utveckling och erbjuder en miljö som stimulerar lärande och samarbete. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet.
Vår gemensamma storlek inom Höglandsförbundet och Höglandsgymnasiet ger oss unika möjligheter att utveckla och förbättra utbildningen för alla våra elever. På Njudungsgymnasiet finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats. Utöver våra 15 nationella program, erbjuder vi idrottsgymnasium, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola
Bra att veta
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande chef, Mikaela Robeling. Vill du kontakta facklig representant är du välkommen att kontakta Benny Knutsson.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
