Lärare i fritidshem, inriktning idrott - Gillbo-Gröndalsskolan
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Välkommen till Gillbo- Gröndalsskolan! Vi är en F-9 skola i Sollentuna med cirka 480 elever och 56 medarbetare. Vår vision är att vara "En skola i tiden - där olikheter möts och möjligheter tar form".Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och följer upp undervisning och aktiviteter i fritidshemmet med fokus på meningsfulla, utvecklande och varierade aktiviteter för eleverna. Du planerar och håller lektioner i idrott och hälsa i enlighet med läroplanen och bidrar aktivt till elevernas sociala utveckling, trygghet och lärande genom lek, skapande, rörelse och samspel.
Under skoldagen samverkar du även nära med lärare och övrig personal i ett heldagslärande, där du stöttar elever i undervisningen, driver aktiva raster och skapar en röd tråd genom hela elevens dag.
På eftermiddagarna ansvarar du tillsammans med kollegor för fritidshemmets verksamhet, där du skapar en strukturerad, trygg och inkluderande miljö samt fångar upp elevernas intressen och omsätter dem i engagerande aktiviteter. Du deltar även i planering, dokumentation och utveckling av verksamheten i nära samarbete med arbetslaget.Kvalifikationer
Som person är du trygg i att ta en ledarskapsroll och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs i samarbete med andra och har lätt för att bygga goda relationer med både elever och kollegor.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta i skola ses som ett plus.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på plats i Turebergshuset måndagen den 22 juni samt tisdagen den 23 juni.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
Sollentuna kommun Kontakt
rekryterare
Akim Kraft akim.kraft@sollentuna.se 073-9152437
