Industrialisation & Commercialisation Engineer
2026-05-29
Vill du vara med och utveckla avancerad teknik till en färdig produkt - och samtidigt bidra till omställningen mot ett mer hållbart energisystem?
NITIU bedriver sedan 2016 avancerad och kundnära teknikutveckling tillsammans med partners så som Alleima, Saab och Volvo. Fokus ligger på ultralätta lastbärande strukturer och lösningar för nästa generations transport och lagring av vätgas - ett område som står i centrum för den globala energiomställningen. Nu tar de nästa steg: från teknikutveckling till industrialisering och kommersialisering.
Rollen
Du arbetar i gränslandet mellan R&D, produktionsteknik och affär, med uppdraget att bidra till de olika applikationernas utveckling och kommersialisering. Du rör dig dagligen mellan detaljer i konstruktionen och helheten i hur produkten används av kund.
Industrialisering - att utveckla skalbar teknik
Du arbetar med att utveckla, modellera och analysera tillverkningssystem genom att:
• Säkerställa att designen är anpassad för tillverkning och montering (DFM/DFA)
• Vara med och driva övergången från prototyp till produkt, inklusive tillverkningsprocess samt val av produktionsmetoder, toleranser och material.
• Ta fram underlag för beräkning av produktkostnad och simulering av tillverkningsprocess.
• Arbeta hands-on med problemlösning i produktion, test och verifiering
Kommersialisering - att utveckla marknad och affär
Du bidrar till att våra lösningar möter verkliga behov och når ut till kund genom att:
• Säkerställa att produkten uppfyller kundkrav och relevanta regelverk
• Översätta tekniska egenskaper till tydligt kundvärde och användning
• Stödja hur produkten paketeras, positioneras och introduceras i kundmiljö
Du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet, exempelvis inom industriell ekonomi eller närliggande område. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom svenskt medborgarskap.
Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet av produktutveckling från prototyp till färdig produkt men det är inget krav.
• förståelse för regulatoriska krav
• arbetat i mindre eller snabbfotade organisationer
Rollen passar särskilt dig som är i början av din karriär och vill få en bred förståelse för hur teknik utvecklas, industrialiseras och når marknaden. Du trivs i en roll där du rör dig mellan teknik, produktion och affär, och där du ofta växlar mellan detaljnivå och helhet. Du är en skicklig problemlösare med ett starkt driv att omsätta teori till praktiska lösningar.
Vårt erbjudande
Bolaget som helhet består idag av ett tight team på elva nyfikna och engagerade ingenjörer som arbetar i team för att lösa utmaningar, ofta tillsammans med partners från olika branscher och universitet. Att arbeta hos NITIU innebär att du får använda hela din palett av kunskap, innovationskraft och erfarenhet. Vi värdesätter olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv och tror att mångfald gör vår teknik bättre. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är nyfikenhet, samarbete och viljan att lära. Ingen dag är den andra lik och bolaget värnar ödmjukt och stolt om sitt kunskapskapital och förmåga att vara längst fram med sin teknik genom att vara agila och snabbfotade.
Välkommen att visa intresse för att bli del av "NITIU-teamet"! Vi bedriver löpande urval varvid tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb.
