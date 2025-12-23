Vårdlärare Läroviken
Arbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens verksamhet inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Inom förvaltningen arbetar ca 150 medarbetare i en verksamhet som omfattar omkring 1 200 deltagare i arbetsmarknadsprogram och projekt samt omkring 3 000 studerande inom den samlade vuxenutbildningen. Läroviken som är Sandvikens kommuns enhet för vuxenutbildning. Läroviken ansvarar för Utbildning i svenska för invandrare, Lärvux, grundläggande utbildningar, gymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar samt påbyggnads- och eftergymnasiala utbildningar.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i vårdkurser och arbeta med de praktiska och teoretiska delarna i utbildningen. Du blir en del av ett engagerat ämneslag med hög kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet. Du kommer att möta elever från många olika kulturer och faser i livet.
Arbetet innebär planering, undervisning, uppföljning, bedömning och betygsättning. Vi förväntar oss att du är pedagogiskt skicklig och kan anpassa och individualisera undervisningen efter elevers olika behov. Vuxenutbildningen arbetar individanpassat och undervisning bedrivs på flera olika sätt, distans- och platsförlagd undervisning ingår.
Du ska vara beredd på att verksamheten förändras och att flexibilitet är av stor vikt.Kvalifikationer
Legitimerad gymnasielärare för kurser inom vård och omsorg.
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att se möjligheter i förändringar och god samarbetsförmåga och ett lyhört, professionellt bemötande är viktigt.
Du har en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt trygghet i sociala och yrkesmässiga sammanhang är en förutsättning. Pedagogisk insikt och förmåga att anpassa undervisningen efter olika behov och förutsättningar är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa både på distans och på plats.
ÖVRIGT
