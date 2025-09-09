Värderare
2025-09-09
Om Carla
Elbilar till fler! Vi på Carla skapar det enklaste, tryggaste och mest transparenta sättet att köpa, sälja, och leasa elbil. Bolaget grundades 2021, har starka investerare, och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en vass värderare till vårt kommersiella team
Om rollen
På Carla köper och säljer vi elbilar, och allt vi gör handlar om att hitta den optimala balansen mellan vad vi betalar och vad vi säljer för. Utöver det, behöver vi ge snabb service till privatpersoner och företag som vill sälja sina bilar till oss. Utöver automatiserade processer och beslutsstöd behöver vi därför nu hitta en person som kan hjälpa oss att utvärdera vad vi kan betala för el- och laddhybridbilar. Du kommer att få jobba nära personer med djup erfarenhet från såväl startup/bolag byggande som bilbranschen.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:
Benchmarka enskilda objekt mot publikt tillgänglig och intern data
Värdera inkommande bilar till försäljning och inköp
Förbättra vår egen interna data för att fatta bättre beslut
Kontakt med handlare för att maximera bud på inbytesbilar
Vara med och förbättra våra beslutsunderlag och värderingsprocessen
Vem vi letar efter:
Vi på Carla letar efter personer som har den där magiska mixen av att vara bäst på det de gör, ha ett starkt inre driv, men som samtidigt är ödmjuka och villiga att lära sig ännu mer.
Till just den här rollen tror vi det är extra bra att du är:
Noggrann med bra produktkunskap; du ska veta vad som skiljer en Tesla Model 3 från 2019 och 2022 och vilken prisskillnad det blir på en likvärdig bil med taklucka jämfört med en utan
Arbetat i renodlad värderarroll minst 6 månader
Erfarenhet av att arbeta mot den svenska begagnatmarknaden
Van användare av relevanta digitala verktyg för värdering av bilar
Att arbeta med stora datamängder
En person som blir överlycklig av att se ett stort excelark, men ännu gladare över att förbättra det
Omfattning:
Heltid. Rollen utgår från vårt kontor i Stockholm
Helgjobb 1-2 helgpass kl 10-17 per månad förekommer. Vid helgpass arbetar man hemifrån och då utgår extra ersättning och kompensationsledighet
Vad har vi att erbjuda dig?
Chansen att från grunden bygga upp ett företag som vill skapa en ny standard för hur kunder köper el- och laddhybridbilar online
En dynamisk start-up miljö, där vi försöker jobba smartare och inte hårdare.
Vi på Carla tror att balansen mellan jobb och fritid är viktig för att skapa ett långsiktigt och hållbart företag
Ett tankesätt där vi tror att styrka finns i mångfald
Konkurrenskraftig grundlön och andra trevliga förmåner
Fantastiska, drivna och kompetenta kollegor
Nu när du kommit såhär långt...
så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så sök så snart du kan!
