Vårdenhetschef till kardiologsektionen
2025-08-21
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till kardiologen på medicinkliniken! Nu finns en möjlighet att söka ett chefsuppdrag på kliniken, där du kommer arbeta i ett delat ledarskap med nuvarande vårdenhetschef.
Rollen som vårdenhetschef
Chefskapet innebär att du har ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö som för oss är viktiga delar i chefskapet. I dina uppgifter ingår bland annat ansvar för personal- och kompetensförsörjning, administration i personalsystemet Heroma, patientsäkerhetsfrågor, rapportering i ledningssystemet Stratsys samt övergripande utvecklings- och kvalitetsansvar. I rollen ingår att ansvara för medarbetar- och lönesamtal samt att motivera och utveckla medarbetarna. Du har även det övergripande ansvaret för daglig styrning inklusive bemanning på både kort och lång sikt på sektionen. Du är direkt underställd verksamhetschefen och är en del av ledningsgruppen, vilket innebär att du är engagerad och tar en aktiv roll i hela verksamhetens resultat, kvalitets- och utvecklingsarbete. I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med nuvarande vårdenhetschef, sektionschef samt övriga vårdenhetschefer på medicinkliniken. Tillgång till stödfunktioner inom ekonomi och HR finns att tillgå.
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov är länets största somatiska klinik med cirka 400 anställda. Kliniken är indelad i nio sektioner med olika specialistinriktningar. Medicinkliniken har en stark positiv utveckling, en stor klinisk bredd och bedriver förbättringsarbeten på alla enheter. På kliniken erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och där vi värdesätter vårt teamarbete.
Kardiologsektionen är den största sektionen på medicinkliniken med cirka 80 medarbetare, där vi behandlar patienter med alla typer av hjärtsjukdomar.
Enheten består av hjärtintensivavdelningen (HIA), vårdavdelning, en dagvårdsenhet för patienter som genomgår kranskärlsröntgen och PCI. Sektionen innefattar även pacemaker-/ICD-mottagning, hjärtmottagning, AK-mottagning, genetikmottagning och kardiologisk prövningsenhet. Kardiologsektionen har ett stort länsgemensamt uppdrag i regionen.
Läs gärna mer om medicinkliniken i Region Jönköpings län här:
Läs gärna mer om medicinkliniken i Region Jönköpings län här:
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med tidigare erfarenhet av ledarskap. Tjänsten som vårdenhetschef är ett förordnande under fyra år med möjlighet till förlängning och du har en tillsvidaretjänst i din grundprofession som sjuksköterska på medicinkliniken. Som vårdenhetschef är du en viktig del i klinikledningen och förväntas känna ansvar för hela klinikens arbete, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet samt lojalitet i uppdraget som chef i förstalinjen. Du har ett stort intresse av personalfrågor och har kraft och mod att driva vårt utvecklingsarbete framåt. I din roll skapar du möjligheter för vår personal att utvecklas på sin arbetsplats samt skapar motivation och engagemang på både individ- och gruppnivå. Som person är du lyhörd, tydlig i dina budskap och har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig att arbeta i en dynamisk verksamhet och tillsammans med övriga vårdenhetschefer vara med och leda klinikens utveckling framåt. Du kommer även på sikt att erbjudas Region Jönköpings läns ledarskapsutbildning samt arbetsrätt- och arbetsmiljöutbildningar för att ytterligare kunna utvecklas och stärkas i din roll som chef både i den dagliga styrningen och på längre sikt.
Din trivsel är viktig för oss och du välkomnas till en personalgrupp med härlig sammanhållning och ett gott samarbetsklimat.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta:
Jonas Lind, verksamhetschef
Telefonnummer: 010-242 63 44
E-postadress: jonas.lind@rjl.se
Anette Elmquist, biträdande verksamhetschef
Telefonnummer: 010-242 33 37
E-postadress: anette.elmquist@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan!
Planerade intervjutider är den 11, 15 och 16 september.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighets- och kapacitetstest och/eller arbetsprov, som en del av rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
