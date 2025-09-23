Vårdenhetschef
Kvinnokliniken, BB/eftervård, Höglandssjukhuset Eksjö
Vi söker dig som brinner för ledarskap och som vill leda verksamheten tillsammans vårdenhetscheferna på kvinnokliniken i Eksjö. Har du stort intresse för ledarskap, vill vara med och leda och utveckla vår verksamhet, samtidigt som du ges möjlighet till egen chefsutveckling?
Då har du nu möjlighet att bli en viktig del i utvecklingen av BB/eftervården inom Region Jönköpings län!
Rollen som vårdenhetschef
Vi söker en vårdenhetschef med ansvar för klinikens BB och eftervårdsenhet, som utgör en del av Familjevårdsenheten tillsammans med förlossningen.
Som vårdenhetschef har du personalansvar för cirka 25 barnmorskor och undersköterskor. Chefskapet innebär att du har ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö på enheten. Du är direkt underställd verksamhetschefen och är en viktig del av ledningsgruppen. Detta innebär att du är delaktig i hela klinikens resultat och utveckling. Samtliga vårdenhetschefer på kliniken har ett administrativt stöd i form av en administrativ samordnare.
Vi ser gärna att vår blivande vårdenhetschef är barnmorska eller har annan lämplig högskoleutbildning med stort intresse för utveckling. Vi ser gärna att du har tidigare ledarskapserfarenhet med personalansvar, samt kunskap om och förståelse för processarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda på dagtid på vardagar.
Din blivande arbetsplats
På kvinnokliniken i Eksjö vill vi ge bästa vård från livets början till livets slut. Vi ser till hela människan och jobbar med kropp och själ. Här föds omkring 900 barn om året och det jobbar cirka 115 medarbetare på kliniken. Vi ger allsidig vård till kvinnor i alla åldrar och arbetar i team med hälso- och sjukvård vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom samt främjar sexuell hälsa.
Kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen utgör en del av kvinnokliniken.
Följande verksamhetsområden ingår i Familjevårdsenheten:
• Fostermedicin
• Specialistmödravård
• AURORA-mottagning
• Förlossning
• BB-avdelning
• Obstetrisk mottagning
• BB/amnings-mottagning

Publiceringsdatum2025-09-23
Vi söker dig som är barnmorska eller har annan relevant högskoleutbildning och som har särskilt intresse för kvinnors hälsa. Som person har du ett stort intresse för gruppdynamik och arbetsmiljö. Du är duktig på att prioritera, planera och organisera arbetet samt ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du ska även vara målinriktad, strukturerad och ha en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som chef ska du leda, motivera och skapa engagemang och delaktighet. Du ska kunna kommunicera tydligt och anpassa dig till olika situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du har ett delat ledarskap för klinikens obstetriska del tillsammans med vårdenhetschefen för förlossningen. Du får arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskap har stor betydelse. Inom kliniken arbetar vi processorienterat och med ständiga förbättringar. I samverkan med klinikens processer leder vårdenhetscheferna klinikens utveckling framåt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Katarina Notelid Claus, 010-243 57 06, katarina.notelid.claus@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 oktober 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
