Vårdenhetschef
2025-08-27
Kirurgkliniken avdelning G och H, Värnamo sjukhus
Välkommen till Kirurgkliniken i Värnamo! Nu finns en möjlighet att söka ett utvecklande chefsuppdrag på kliniken, där du tillsammans med en chefskollega kommer att arbeta i ett delat ledarskap på våra två vårdavdelningar.
Rollen som vårdenhetschef
Som vårdenhetschef leder och fördelar du arbetet på vårdavdelningarna samt har personalansvar för undersköterskor och sjuksköterskor. Chefskapet innebär att du har ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och är en del av ledningsgruppen, vilket innebär att du är engagerad i hela verksamhetens resultat och utveckling. Tillgång till stödfunktioner inom ekonomi och HR finns att tillgå.
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, gärna inom hälso-och sjukvård eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Har du tidigare ledarerfarenhet ser vi det som positivt. Du har ett stort intresse av personalfrågor och har kraft och mod att driva vårt utvecklingsarbete framåt. I din roll skapar du möjligheter för vår personal att utvecklas på sin arbetsplats samt skapar motivation och engagemang på både individ- och gruppnivå. Vi ser att du har en god förmåga att arbeta självständigt men skapar också goda möjligheter till samarbete i ledningsgruppen. Som person är du lyhörd, tydlig i dina budskap och har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din blivande arbetsplats
Kirurgkliniken på Värnamo sjukhus har två vårdavdelningar med ca. 50 medarbetare. Arbetet bedrivs teambaserat på en fantastiskt fin arbetsplats på ett av Sveriges bättre mellanstora sjukhus. Vi arbetar med övre och nedre gastrokirurgi, endokrinologi, plastikkirurgi, akutkirurgi och urologi. Vår målsättning är att ge patienten bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. Att utveckla samarbetet inom kliniken och inom respektive specialitet på de tre sjukhusen är vår prioritet. Förutom vårdarbetet arbetar vi med ständiga förbättringar, tillgänglighet och patientsäkerhet.
Kirurgkliniken är en regionövergripande klinik med verksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör kirurgkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård inom Region Jönköpings län. Läs mer om kirurgkliniken här:
Kirurgkliniken i Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande tjänst inom kirurgisk verksamhet där du kommer att ha ett nära samarbete med din blivande chefskollega samt klinikens övriga enheter. Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession och ett tidsbegränsat chefsförordnande med möjlighet till förlängning. Regionen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling utifrån tidigare erfarenhet.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Biträdande verksamhetschef: Wiveca Rydin
Telefon: 010-244 84 04
E-postadress: wiveca.rydin@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 11 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighets- och kapacitetstest, som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
