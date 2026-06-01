Jurist till svensk underrättelsetjänst
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en jurist till myndighetens ena rättsenhet. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad varje dag. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som jurist hör du till en av myndighetens två rättsenheter som är placerade vid chefsjuristens kansli. Chefsjuristen rapporterar direkt till myndighetens generaldirektör och har det övergripande ansvaret för att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning. Chefsjuristen ska vidare verka för att myndigheten har ett ändamålsenligt författningsstöd och ansvarar för det rättsliga stödet till myndigheten. Chefsjuristen stöttas i detta uppdrag av den biträdande chefsjuristen och av rättsenheterna, där myndighetens jurister är placerade. Den ena rättsenheten stödjer det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC).
Den andra rättsenheten, där du kommer att vara placerad, stödjer FRA:s övriga verksamhet. Som jurist vid denna enhet består ditt uppdrag huvudsakligen av att lämna rättsligt stöd inom myndighetens förvaltningsrättsliga område. Detta stöd innefattar att göra rättsutredningar, handlägga remisser och utlämnandeärenden och upprätta och kvalitetssäkra utkast till beslut, interna föreskrifter, överenskommelser och avtal. Du kommer också att hålla interna utbildningar. I ditt dagliga arbete har du många kontakter såväl internt inom myndigheten som externt gentemot Regeringskansliet och andra myndigheter.
Du kan
Vi söker dig som har en juris kandidatexamen eller juristexamen. Du har aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom det förvaltningsrättsliga området vid statlig myndighet, domstol eller motsvarande. Rollen kräver att du har goda kunskaper om regelverket kring allmänna handlingar och offentlighet och sekretess, personuppgiftsbehandling och förvaltningsrätt. Du har också en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har fullgjort notarietjänstgöring. Det är också meriterande om du har erfarenhet från försvars- eller säkerhetsområdet.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och en mycket god analytisk förmåga. Du är van att bryta ner komplexa frågeställningar och problem. Tjänsten innebär att du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra jurister och kolleger i andra yrkeskategorier. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, ett mycket gott omdöme och hög integritet. I perioder bedrivs arbetet under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta snabbt utan att göra avkall på den rättsliga kvaliteten. Fokus kan ändras med kort varsel, vilket ställer krav på flexibilitet. Som person är du stabil och har lätt för att skapa, upprätthålla och utveckla relationer.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om NCSC besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Innan anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta biträdande chefsjuristen Per Fabricius på telefonnummer 010-557 46 00. Fackliga företrädare nås på samma nummer.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-06-28
Referensnummer 2026FRA643-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarets Radioanstalt
