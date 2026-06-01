Långtidsvikariat 72 % som personlig assistent till en man i Borlänge
2026-06-01
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vi söker nu en personlig assistent för ett vikariat med varierande arbetstider och dygnspass, dag, kväll och helger.
Du som söker är rökfri, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och positivt bemötande.
Arbetsuppgifterna består av:
Hjälp i vardagen
Promenader och sociala aktiviteter
Stöd vid personliga rutiner
Hushållssysslor förekommer
Vi söker dig som:
Är rökfri
Är flexibel och pålitlig
Har god samarbetsförmåga
Tycker om promenader och vara aktiv
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inget krav.
Tillträde efter överenskommelse.
Vikariat med möjlighet till förlängning.
Skicka gärna din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt cv.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN
Carina Elins carina@omtankenassistans.se 0703785671 Jobbnummer
9938204