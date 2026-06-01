Laboratorieingenjör Miljökemi
Vi på Vivab jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Säkerhetsprövning
Vivab bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Därför genomför vi säkerhetsprövning av alla medarbetare i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka digitalt via länken. Kontakta istället rekryterande chef enligt annonsen, så får du hjälp med en säker ansökningsprocess.
1 plats(er).
Vill du arbeta nära samhällsviktiga funktioner och bidra till säker vatten- och miljökvalitet? Nu söker vi en laboratorieingenjör till vår enhet. Rollen passar dig som trivs med tydliga arbetssätt, höga kvalitetskrav och ett arbete där noggrannhet gör verklig skillnad.
Om rollen
Som laboratorieingenjör blir du en del av teamet som utför analyser av miljövatten vid våra två ackrediterade laboratorier i Falkenberg och Varberg. Proverna kommer från ett tjugotal reningsverk och är en viktig del i uppföljningen av vattenkvalitet och miljöpåverkan. Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, med fokus på kvalitet, spårbarhet och tillförlitliga resultat.
Dina arbetsuppgifter
• Förberedande arbete i laboratoriet enligt fastställda rutiner
• Utföra fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser av miljövatten/dricksvatten
• Dokumentera och rapportera analysresultat enligt laboratoriets kvalitetssystem
• Bidra till ordning, säkerhet och kvalitetssäkring i det dagliga laboratoriearbetet
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp inom kemi, analytisk kemi, miljövetenskap/miljöteknik, bioteknik eller mikrobiologi.
Du har minst tre års praktisk erfarenhet av laboratoriearbete, är van att arbeta med både fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser och har god kännedom om laboratorieutrustning och instrumentell analys. Du arbetar strukturerat, med hög noggrannhet och kvalitetssäkring som en självklar del av arbetet. Vana vid digitala verktyg. B-körkort krävs. Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar med noggrannhet och analytisk förmåga i varje moment. Du trivs i samarbete med andra, delar med dig av kunskap och bidrar till ett respektfullt och professionellt arbetsklimat. Säkerhet är en naturlig del av ditt arbetssätt, både i hantering av kemikalier och i det dagliga laboratoriearbetet. Du planerar och genomför dina arbetsuppgifter självständigt och kommunicerar tydligt vid rapportering och i samverkan med andra.
Meriterande
• Erfarenhet av LIMS eller andra labbdatasystem
• Erfarenhet av arbete i ackrediterat laboratorium
• Erfarenhet av dricksvattenanalyser
• Kurser inom avlopps- och processteknik
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid i en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag. Här arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i en miljö där samarbete, kvalitet och ansvar är grundläggande för hur vi löser vårt uppdrag.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid, med start 2027-01-01. Under upplärningen kommer du att vara på våra laboratorier i både Falkenberg och Varberg.
Så här söker du
Sök via länken - vi kontaktar aktuella kandidater för intervju i början av augusti och intervjuer genomförs i slutet av augusti och början av september.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327909".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten & Miljö i Väst AB
(org.nr 556764-7606)
311 22 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vivab Kontakt
Avdelningschef FOU & Miljökemi
Margareta Björksund-Tuominen Margareta.Bjorksund-Tuominen@vivab.se +46706386076
9938178