Stödassistent till Vidars Gränd, Socialförvaltningen
2026-06-01
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
Arbetsuppgifter
Vill du medverka till att ungdomar får en rolig och meningsfull vardag?
Hos oss möter du ett arbetslag med både erfarenhet och ett stort engagemang för barn och ungdomar inom funktionshinder. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet, glädje och meningsfulla aktiviteter för våra unga varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Korttidsvistelse inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) erbjuder barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte, rekreation och social gemenskap samtidigt som anhöriga får avlastning i vardagen.
Syftet är att ge en trygg och stimulerande miljö där individen kan utvecklas i sin självständighet och få en meningsfull fritid.
Korttidstillsyn är också en insats enligt LSS för barn och unga över 12 år som behöver tillsyn före och efter skoldagen när vårdnadshavare förvärvsarbetar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet men det är önskvärt om du har:
• erfarenhet av arbete med ungdom/ vuxna med funktionsnedsättning
• utbildning/erfarenhet i AKK
• kunskaper och erfarenheter av att arbeta med struktur, planering, motivering och handledning.
grundläggande datakunskaper
• medverka till att verksamheten håller en god kvalitet.
• Upprätta och utföra genomförandeplaner samt dokumentation.
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att stötta ungdomarna i vardagen med omvårdnad, fritids och kulturaktiviteter.
Vi arbetar för att ungdomarna ska få möjligheten att vara så självständiga som möjligt. Det krävs att du är nyfiken och har förmåga att lyssna på ungdomarna.
Inom verksamhetsområdet finns stödpedagog som ger stöd och hjälp samt handledning till dig som nyanställd.
Vi samarbetar med andra korttidsboende och arbete på andra korttidsboende/ korttidstillsyn kommer att förekomma då vi arbetar över gränserna.
Arbetet är schemalagt under dagtid, kvällar och helger samt sovande jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vård och omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet med inriktning funktionshinder eller det som värderas motsvarande. Det är meriterande med diplom från vård och omsorgscollege.
Grundläggande är dock att du är en positiv person med intresse för att hjälpa ungdomar med olika stöd och omvårdnadsbehov.
Personlig lämplighet och erfarenhet av arbete med ungdomar med olika funktionshinder /neuropsykiatriska funktionshinder är viktigt för oss.
En annan central aspekt är din förmåga att bidra till och upprätthålla den positiva arbetsmiljön genom glädje, samarbete, prestigelöshet och god kommunikation. Därför lägger arbetsgivaren stor vikt vid personlig lämplighet
Körkort erfordras
För att få anställningen måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.



432 80 VARBERG
För detta jobb krävs körkort.
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
