Operationssjuksköterska, Operationsavdelning 3, AnOpIva, Umeå
2026-06-01
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom kliniken för anestesi, operation och intensivvård bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för luftburen intensivvård i norr samt att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
På Operation 3 jobbar vi med högspecialiserad cancerkirurgi och kärlkirurgi. Övre-gastrokirurgi som pancreas-, lever- och esofagusresektioner. Colo-rectalkirurgi, gynekologi, urologi och endokrinkirurgi så som bröst och thyreoideaoperation. Avancerad kärlkirurgi så som bukaorta och carotiskirurgi .Robotkirurgi är en del av vår verksamhet, inom urologi, gynekologi och colonkirurgi. Vi ansvarar även för organdonation och multitrauma.
Operation 3 i Umeå söker nu operationssjuksköterskor. Varje dag jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team samt över avdelningsgränserna för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande både för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram;
Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid har du hos oss möjlighet att ingå i en arbetstidsmodell som möjliggör mer tid för återhämtning samt att du är delaktig i planeringen av arbetspassen. Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Sök då till oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum 2026-06-01

Arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetet som operationssjuksköterska hos oss ansvarar du för patientens trygghet, god vård och omvårdnad före och under operationen inom ditt specialistområde. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en del i ett operationsteam. Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus, därför ingår även handledningen av studenter. Handledningen av studenter ger oss möjlighet att själva hålla oss uppdaterade då det gäller rutiner och behandlingar av våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som operationssjuksköterska.
Du är en strukturerad och lyhörd person som har förmågan att ligga steget före och på så sätt bidra till en lyckad operation. Du har en god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som att du är självständig. Du klarar av att hantera arbetsuppgifter parallellt samt snabbt ställa om och anpassa dig efter det situationen kräver.
Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att bidra till att förbättra vår verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318235".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Västerbotten
901 85 UMEÅ
Region Västerbotten, An op iva Umeå

Kontakt
Avdelningschef
Gunnel Johansson gunnelmaria.johansson@regionvasterbotten.se 090-7851140
