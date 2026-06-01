Kock och måltidspersonal - vikarie vid behov
2026-06-01
Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarie hos oss, antingen som kock eller måltidspersonal!
Välkommen att söka till oss inom Barn- och utbildningsnämndens skol- och förskolekök.
Hos oss möter du fantastiska kök med engagerade kockar och måltidspersonal som varje dag gör sitt yttersta i sitt uppdrag. Vårt mål är att servera näringsrik, säker och god mat, vi lägger stor vikt vid att våra gäster — barn och elever — känner sig trygga, inkluderade och trivs i våra restauranger.
Samarbetet i köken och mellan köken är en av våra största styrkor. Vi har idag 17 kök i olika storlekar runt om i kommunen. Alla kök arbetar efter samma grund, men varje kök sätter också sin egen prägel utifrån sina gäster och deras behov. Lyhördhet, glädje och engagemang är centralt i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Laga mat i storkök enligt våra menyer och riktlinjer
Duka fram måltider med glädje och servicekänsla
Säkerställa ordning, städ och hygien enligt gällande rutiner
Samarbeta med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet från kök eller storkök
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (för säker livsmedelshantering)
Körkort – arbete kan förekomma i flera kök i kommunen
Flexibel, kreativ och lösningsorienterad
Tycker om att arbeta med barn och elever i fokus
Övriga krav
Vi begär alltid belastningsregister innan anställning
Du behöver lämna två referenser som vi kan kontakta
Vid intervju ska du kunna visa giltigt ID eller passOm tjänsten
Detta är en intermittent anställning vilket betyder att du blir tillfrågad att arbeta vid behov, där arbetspassen varierar beroende på verksamhetens behov.
Annonsen kommer att vara publicerad hela sommaren. Efter semestern går vi igenom alla ansökningar och återkopplar till samtliga sökande.
Övrigt
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/69". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43
)
568 21 SKILLINGARYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Elisabeth Walfridsson 010-442 96 15 Jobbnummer
9938196