Vårdcentralchef
2025-10-22
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vill du leda och utveckla framtidens primärvård?
Vi söker dig som vill bli vårdcentralchef på Närhälsan Skogslyckan vårdcentral, det är en roll för dig med driv och ambition att utveckla verksamheten i nära samarbete med engagerade medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap, både genom samarbete med områdets ledningsgrupp och i det dagliga arbetet tillsammans med teamet på vårdcentralen.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Välkommen till Närhälsan Skogslyckan vårdcentral som är belägen i nordvästra Uddevalla. Här arbetar engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator, psykolog, rehabkoordinator och fotvårdsspecialist med att ge god och trygg vård till drygt 9000 patienter som valt oss till sin vårdcentral.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen strävar vi efter att aktivt arbeta med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som vårdcentralchef är du ansvarig för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. En av dina viktigaste uppgifter är att stimulera ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete för att verksamheten ska vara attraktiv och konkurrenskraftig, för såväl medarbetare som invånare. Som chef har du en viktig roll i att inspirera till nya arbetssätt där framtidens digitalisering står högt på agendan. Du är verksamhetens ansikte utåt och arbetar aktivt med marknadsföring.
Du ingår i primärvårdsområdets ledningsgrupp och tillsammans driver vi hela områdets utveckling. Ett nära samarbete bedrivs med andra vårdcentralchefer liksom med stödfunktionerna HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Samverkan sker också med sjukhus och kommun, liksom med lokala patientorganisationer och intressegrupper.
Om dig
Du har relevant universitet-/högskoleutbildning för uppdraget.
Du har erfarenhet från arbete som chef och/eller ledare, med fördel inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Du har dokumenterad chefs- och/eller ledarutbildning.
Du har tidigare erfarenhet från arbete med personal- och resultatansvar.
Har du erfarenhet av arbete inom primärvård är detta meriterande.
Vi söker dig som är tydlig och lyhörd i ditt ledarskap. Dessutom är du mål- och resultatorienterad, samt har ett stort intresse och vilja att driva utveckling. Du har en god analytisk förmåga och ett strategiskt arbetssätt för att stödja verksamheten. I ditt ledarskap är du en person som är lyhörd samt engagerar, motiverar och involverar din personal för att driva verksamheten framåt.
Du är en förebild och normskapare som är lojal med organisationen och de beslut som fattats. Genom delaktighet skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. Att utveckla dig själv är en del av din vardag. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Urval sker löpande under ansökningstiden och vi planerar för intervjuer 26 november på Regionens Hus i Vänersborg.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen och vi utgår från våra fyra chefskriterier. Som en del av urvalsprocessen kommer även djupintervju och testning ske gentemot Center för chefsrekrytering den 4 december 2025 där du förväntas vara tillgänglig, detta är digitalt.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
