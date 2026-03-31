Vårdbiträde vikarie - Hemtjänst
2026-03-31
Vi söker vikarier som vill jobba extra inom Hemtjänst och äldreboenden i Stockholm med omnejd
BILDA personal är ett auktoriserat bemanningsföretag med över 20 års erfarenhet av uthyrning och förmedling av personal. Genom ett stort yrkeskunnande med hög kvalitet erbjuder vi våra kunder och personal ett genuint engagemang.
Att arbeta som vikarie på BILDA innebär att du får ett utvecklande, kul och flexibelt arbete. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill jobba. Genom BILDAs app kan du se och ansöka om alla uppdrag som matchar din profil.
Vi söker just nu vårdbiträden som kan vikariera inom hemtjänsten i Stockholm med omnejd under vardagar på dagtid. Det kan även finnas vissa uppdrag under kvällar och helger. Det förekommer både vård i hemmet och på omsorgsboenden runtom i hela Stockholm. Även uppdrag som vikarie inom äldreboenden och LSS kan förekomma.
Gillar du att arbeta med äldre personer och personer med funktionsnedsättningar? Har du erfarenhet av att ge det stöd och den omsorg de har behov av? Sök då jobb som vikarierande vårdbiträde hos oss på BILDA personal redan idag.
Som vikarierande vårdbiträde inom äldreomsorgen är arbetsuppgifterna bland annat att:
- Ge brukare stöd vad gäller omvårdnad, dagliga aktiviteter, sociala kontakter och vara en god lyssnare
- Rapportera förändringar i brukarens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska
- Ta hand om enklare städning och tvätt
- Tillreda enklare måltider
Du arbetar ibland ihop med annan personal och ibland ensam. Du ansvarar tillsammans med beställaren för att den dagliga verksamheten fortgår.
Uppdragens längd varierar från en till flera dagar. Ibland är det även längre vikariat, till exempel då ordinarie personal ska ha sommarsemester eller är frånvarande under en längre tid.
För att arbeta som vikarie behöver du ha:
• Vårdbiträdes utbildning eller liknande
• Minst ett års praktisk erfarenhet som vårdbiträde
• Erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg
• Tidigare arbetslivserfarenhet i Sverige
• Tala och skriva god svenska
Meriterande är om du har:
• Körkort, då visst arbete inom kväll- och nattpatrull kan kräva det.
För att passa in i rollen som vikarie tror vi även att du har hög social kompetens, är flexibel samt van att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Det centrala i vikarierollen är även ditt stora intresse för att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättningar.
BILDA har kollektivavtal, erbjuder en introduktionsutbildning samt löpande coachande stöd och dialog med en tilldelad kontaktperson hos BILDA.
Tycker du att detta passar in på dig? Sök då tjänsten via vår hemsida eller klicka på "sök jobbet" här i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post eller telefon.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att arbeta inom äldreomsorgen och på LSS-boenden behöver du enligt lag ha ett utdrag ur Polisen belastningsregistret. Vill du även jobba inom grundsärskola, skola och förskola behöver du begära in ett utdrag som heter "Blankett för arbete med barn inom skola eller förskola". Via vår hemsida kan du hitta mer information och du kan ladda ner blanketten. https://bildapersonal.se/konsult/blanketter/
Beställ gärna belastningsregistret redan idag så går processen snabbare om du går vidare i rekryteringen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Hälsningar
Rekryteringsteamet på BILDA personal Så ansöker du
