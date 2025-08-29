vårdbiträde/undersköterska till hemtjänsten Norra
Hemtjänstens besöksinsatser i brukarens ordinärt boende ökar kontinuerligt och därför söker vi till vårt Team kvalificerad personal. Hemtjänsten utför individuellt behovsprövade insatser i form av personlig omvårdnad och service i ordinärt boende. Insatserna skall stärka den enskildes förmåga att klara sig själv och göra det möjligt för den enskilde att bo med en god livskvalitet kvar hemma. Gällivare kommuns hemtjänst består av 6 enheter under avdelningen Hemvård: Norra, Södra, Nära, Stödenheten, Natten och Resurs. Alla hemtjänstens enheter har en gemensam grupplokal i centrala Gällivare. Här sitter även andra professioner så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter från hemsjukvården och rehab. Denna unika samlingsplats för Hemvården i sin helhet möjliggör tätare samarbete och personlig kompetens- och verksamhetsutveckling. Hemtjänsten Norra är ett positivt och glatt team. Ett gott arbetsklimat, hjälpsamheten och samverka i gruppen är Norras styrka. Vi har våra brukare i fokus och lägger stor vikt att besöksinsatser utförs med hög kvalitet. En god arbetsmiljö ska ge medarbetaren möjligheten att nå verksamhetens mål. Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter personal som med glädje ger professionella tjänster till våra brukare, ger dem glädje, trygghet i hemmet och vara en lyhörd kontaktperson. Dina arbetsuppgifter innebär insatser i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad utifrån de kvalitetsmål som verksamheten har, där planering, uppföljning, utvärdering och samarbete är viktiga inslag. I uppdraget ingår även administrativa uppgifter såsom dokumentation, schemaläggning och ombudsroller kopplat till olika arbetsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en undersköterskeutbildning, gått ett 3-årigt omvårdnadsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av att jobba inom hemvården, har en positiv livssyn samt är flexibel och noggrann. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Kunskaper i något av minoritetsspråken meänkieli, finska eller samiska är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV, 2st referenser samt ett personligt brev. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxlingAnställningstyp/arbetstider
100 %. Tillsvidare. Tjänstgöring dag, kväll samt helg. Provanställning kan eventuell tillämpas.Ersättning
Månadslön. Lön enligt avtal. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2025-09-15
UpplysningarKontaktperson för detta jobb
Kerstin Heptaygun
Enhetschef, Hemtjänsten Norra
Telefonnummer: 0970-818 649Kerstin.Heptaygun@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
