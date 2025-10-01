Vårdbiträde till Östgärde
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du vara med i ett projekt som testar möjligheten till kortare arbetstid och samtidigt göra skillnad i äldres vardag?
Vi söker en undersköterska eller ett vårdbiträde till vårt härliga team på Östgärde äldreboende i Rätan. Tjänsten är en visstidsanställning, med tillträde snarast.
Välkommen till ett meningsfullt jobb där vi tillsammans utvecklar framtidens omsorg!Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Välkommen med din ansökan till en kompetent arbetsgrupp bestående av undersköterskor och vårdbiträden. Vi behöver just nu förstärka upp våran personalgrupp i samband med ett projekt som syftar till att undersöka möjligheten att sänka arbetstidsmåttet. Som omvårdnadspersonal på Östgärde arbetar du med att ge omvårdnad och socialt stöd till våra boende och brukare för att underlätta vardagen. Arbetet utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktigt för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Du bidrar till att skapa en miljö för den enskilde som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet.
I arbetet som omvårdnadspersonal ger du omvårdnad och social omsorg utifrån ett salutogent arbetssätt. Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa människor med vardagliga aktiviteter som hygien, klädsel, städning, och stödja vid måltid, samt dokumentation och kontakt med anhöriga. Arbetsuppgifter delegerade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan också förekomma i arbetet. Du arbetar tillsammans med dina närmaste kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal för den enskilde individen.Kvalifikationer
Vi söker dig med en fullgjord gymnasieutbildning som vill arbeta med omvårdnad av andra människor. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är en förutsättning för arbetet eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga redskap i det dagliga arbetet. Meriterande för tjänsten är om du har tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och/eller sjukvård, samt om du är utbildad undersköterska.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som omvårdnadspersonal hos oss på Östgärde krävs kommunikativa kunskaper, samt ett konstruktivt och empatiskt bemötande. Arbetet ställer krav på flexibilitet och självständighet i ditt dagliga arbete. Vi ser gärna att du är kreativ och tar initiativ till aktiviteter för de boende och är engagerad och delaktig i att utveckla vår verksamhet. En viktig uppgift för alla våra medarbetare är att bidra till ett gemensamt, öppet, positivt och konstruktivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Bergs kommun är en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Vi satsar på bra arbetsvillkor och fina förmåner för alla våra medarbetare. Som anställd hos oss erbjuder vi bland annat en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, friskvårdtimme om arbetet tillåter, kollektivavtalade försäkringar och generösa semestervillkor. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Tjänsten är en visstidsanställning med omfattningen 85%, som löper till och med 2026-05-17, och tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till oss på Östgärde!
Kontaktinformation
Sabina Hagström, Enhetschef, 0687-164 65
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Arbetsplats
Sjövägen 34
840 30 Rätan Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5018672911". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
Kommunväxel
Fackliga representanter 0687-161 00 Jobbnummer
