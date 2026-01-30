Vårdbiträde till Blandarens hemtjänst
2026-01-30
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vår arbetsgrupp på Blandaren!
Som vårdbiträde inom hemtjänsten har du planerade insatser som exempelvis innefattar personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. Det kan vara allt från morgonhjälp i form av att servera frukost eller duschning till att ge medicin och gå på promenad. Insatsernas innehåll och omfattning varierar och utgår från varje individ, varför vi också utgår från arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC).
Vi har valt att arbeta i team där både undersköterskor och vårdbiträden ingår, vilket innebär att ni hjälps åt i uppdraget som kontaktperson. Uppdraget innebär att delta vid välkomstsamtal, där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplaner och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Blandarens hemtjänst och trygghetsboende ligger centralt, bara ett par minuter från Linköpings resecentrum. Här jobbar 30 undersköterskor och vårdbiträden samt hemsjukvårdens sjuksköterskor. Vi har 38 lägenheter för trygghetsboende och bedriver även hemtjänst i den centrala stadskärnan. Vi arbetar i tre team, ett inne-team som arbetar hos våra boende i trygghetsboendet samt två ute-team.
Hos oss är det väldigt viktigt med kontinuitet och därför förlägger vi flera insatser hos samma individ under dagen på en slinga. Det möjliggör en närmare relation till den enskilde likväl som vi får bättre förutsättningar att notera förändringar i hälsotillståndet.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning, samt erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Vi ser det även som meriterande om du arbetet med personer som har demens. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ett lågaffektivt bemötande samt salutogent förhållningssätt.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. För tjänsten behöver du kunna cykla.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16636
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
