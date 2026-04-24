Vårdbiträde kombinerat med lärlingsutbildning
Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-04-24
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Gemensam personal- och schemaförsörjning består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd till större delen av socialförvaltningen.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är intresserad av att under anställning som vårdbiträde utbilda dig till undersköterska i ett lärlingskoncept. En möjlighet för dig som idag är verksam inom en annan bransch men intresserad av att arbeta inom vård och omsorg eller för dig som har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg men saknar utbildning.
Du anställs på heltid och börjar arbeta som vårdbiträde inom Motala kommun på en enhet inom hemtjänsten, särskilda boenden för äldre eller i vår poolorganisation. Beroende på din tidigare erfarenhet, dock senast efter 9 månader, påbörjar du studier som lärling till undersköterska inom den kommunala vuxenutbildningen. Du fortsätter då arbeta som vårdbiträde men ges utrymme för studier under arbetstid motsvarande ca 30 %. Studierna beräknas pågå mellan 1 till 1,5 år och därefter är du utbildad undersköterska.
Som vårdbiträde och undersköterska i Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera brukaren att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egen förmåga.
Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro, ledsagning, serviceinsatser etc. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.
Som utbildad undersköterska inom kommunen kommer du även vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga och tillitsbaserade relationer. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du själv deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du som söker ska vara beredd på att påbörja studier till undersköterska som lärling i tjänst inom ca 9 månaders arbete som vårdbiträde alternativt tidigare beroende på tidigare erfarenhet.
* Du ska ha ett betyg i svenska/svenska som andra språk från grundskolan eller grundläggande svenska som andra språk/svenska från kommunala vuxenutbildningen (klar med delkurs 4).
* Vana att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg.
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då arbetet innebär dokumentation och mycket dialog med kollegor och brukare.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade uppgifter.
* Det är meriterande om du har körkort
Personliga kompetenser:
* Du har hög arbetsmoral och är genuint intresserad av att arbeta med människor.
* Du är ansvarstagande och har även de resurser som krävs för förändring eller problemlösning.
* Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu och du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
* Du kan arbeta självständig och ta egna initiativ.
* Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
* Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
* Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321630".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
Motala kommun 591 86 Motala
)
591 86 MOTALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering Kontakt
Enhetschef Vikarietillsättning
Jasmina Ferizovic jasmina.ferizovic@motala.se 0141-222455
9875657