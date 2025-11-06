Vårdbiträde, dag, Älta
2025-11-06
Är du en engagerad och omtänksam person som vill göra skillnad i människors liv? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom hemtjänsten!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som medarbetare inom hemtjänsten kommer du att arbeta med att ge stöd och omsorg till våra brukare i deras hem. Arbetsuppgifterna kan omfatta hjälp med personlig omvårdnad, matlagning, städning, promenader och andra aktiviteter som förbättrar brukarnas livskvalitet.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Är flexibel och kan arbeta delade turer vid behov.
Har förmåga att kommunicera på svenska.
Har ett empatiskt och respektfullt bemötande.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
Körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande arbetsvardag.
Introduktion och utbildning för nya medarbetare.
Möjlighet att utvecklas inom hemtjänsten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team inom hemtjänsten!
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: marta.troczynska@annas-vht.se
