Vårdare till Hjulsbrovägen 28
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-07-30
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Hos oss på Hjulsbrovägen 28 arbetar du med personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du arbetar tillsammans med individen utifrån dennes behov och tillsammans skapar ni en meningsfull vardag där ledorden är självständighet och delaktighet. Dina arbetsuppgifter innebär att du ger stöd i såväl vardagsliv som fritidsliv, personlig omvårdnad, hälsa och funktionsförmåga. Du ger pedagogiskt stöd och arbetar medvetet för att individen ska använda och utveckla sina förmågor så självständigt som möjligt. Utöver dessa arbetsuppgifter ingår att du städar, tvättar, gör inköp samt hanterar mediciner.
Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum) vilket innebär att du har individens behov i fokus. Du är kontaktman för några av våra besökare och ansvarar för att tillsammans med den enskilde strukturera och planera dennes vistelse på korttids. Tillsammans utformar ni insatserna som ges och dokumenterar dem i en genomförandeplan. I arbetet ingår att du dokumenterar och journalför i systemet Treserva. Som kontaktman har du även en nära kontakt med närstående och andra externa parter.
Din arbetsplats
Är du vår nya kollega? Du är en viktig pusselbit i vårt arbete med att skapa bra dagar för individen, verksamheten och personalgruppen. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vår arbetsgrupp. Verksamheten samplanerar med andra enheter, vilket innebär att tjänstgöring på fler arbetsplatser kan bli aktuellt.
För dessa tjänster gäller en tjänstgöringsgrad på minst 75% samt 50%, men i och med rätten till heltid som tillämpas i Linköpings kommun har du möjlighet att välja en högre tjänstgöringsgrad upp till heltid. Vi söker dig som är positiv, strukturerad och ser möjligheter istället för hinder. Att bo på ett korttidsboende innebär att brukaren kommer hit och bor några dagar i månaden utifrån sina individuella behov. Fem personer bor här varje dygn och ungefär 20 personer kommer hit under en månad. Målgruppen hos oss är brukare över 21 år med en kognitiv- och ibland fysisk funktionsnedsättning som har ett varierande stöd- och omvårdnadsbehov.
Korttidsboendet på Hjulsbrovägen 28 ligger fint beläget i de södra delarna av Linköping i stadsdelen Hjulsbro. Boendet består av en enplansvilla med fem boenderum, ett rymligt gemensamt kök och vardagsrum med vedspis. Utomhus finns en stor altan, hammock samt växthus. Hit åker du lika enkelt med kollektivtrafiken som med bil eller cykel, då bussen stannar precis utanför.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd slutförd gymnasieutbildning, gärna från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, samt har erfarenhet av arbete eller praktik inom stöd, vård och omsorg. Har du erfarenhet av målgruppen inom LSS är det meriterande.
För denna tjänst är erfarenhet av arbetstekniska hjälpmedel samt medicinhantering önskvärt. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Några brukare har begränsningar i den verbala kommunikationen och därför är det även önskvärt med kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis bildstöd eller TSS (tecken som stöd). Arbetet innefattar mycket anhörigkontakt och andra kontakter samt dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem, genomförandeplaner och har arbetat utifrån IBIC.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunikativ. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att ta över personens känslor. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 samt 50-100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 17624
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se +46104428700 Jobbnummer
10015729