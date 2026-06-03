Vårdadministratör
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2026-06-03
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Operation- och intensivvårdskliniken, Eksjö
Trivs du i en roll med ansvar? Vill du utvecklas i din roll som vårdadministratör? Uppskattar du att arbeta i ett mindre team med nära samarbete? Tveka inte utan sök direkt?
Rollen som vårdadministratör
Hos oss ingår du i ett administrativt team bestående av tre vårdadministratörer och en administrativ assistent. Vi har både gemensamma arbetsuppgifter men även egna arbetsområden.
Vi arbetar med patientadministration i både Cosmic och Metavision, men diktatskrivning är inte en av våra främsta arbetsuppgifter. En stor del av vårt arbete är att jobba som ett administrativt stöd till klinikledningen med exempelvis statistik, schemaadministration, kvalitetsregister, dokumenthantering i Evolution, publicering samt rese- och kursadministration. En av fördelarna med att vara en mindre grupp är friheten och ansvaret att tillsammans lägga upp arbetet.
En av våra medarbetare kommer att vara tjänstledig under en period, och därför söker vi en vikarie till vårt team.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Förlängning kan bli aktuell beroende på verksamhetens behov.
Arbetet är förlagt till kontorstid, vardagar. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider och viss möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 200 medarbetare inom intensivvård, postoperativvård, anestesi, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration. Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Områden vi arbetar aktivt med är arbetsmiljö, rekrytering och patientsäkerhet.
Vill du få en inblick hur det är att arbeta hos oss på Op/Iva i Eksjö?
Kolla in och följ vårt Instagramkonto. På Instagram heter vi anopiva_eksjo Där kan du se några av dina framtida kollegor och mer om vår spännande arbete!Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör med goda kunskaper i Officepaketet och det svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du dessutom ett intresse för IT-uppgifter är det positivt. Vi ser gärna att du har kunskaper i Cosmic och att du har en kodningsutbildning. Det är meriterande om du även har kunskap i Evolution och är intresserad av att lära dig nytt. Har du erfarenhet av administrativt arbete sedan tidigare ser vi det som en styrka.
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar, driver ditt arbete framåt och gärna bidrar till att utveckla både dina egna och gruppens arbetsområden. Du har lätt för att samarbeta med andra, är serviceinriktad, strukturerad och har förmåga att se till helheten.
Rollen innebär många kontakter, vilket ställer krav på ett professionellt och positivt bemötande. Därför är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett genuint intresse för att hjälpa och stötta andra.
Vi värdesätter en arbetsmiljö där vi tillsammans bidrar med energi, engagemang och nya perspektiv. Därför söker vi dig som vill vara med och skapa en positiv arbetsplats genom att dela med dig av idéer, glädje och ett gott samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt dig som vill vara en aktiv och uppskattad del av vårt team.
Vårt erbjudande till dig
Vi har en god och stimulerande arbetsmiljö med härlig gemenskap. Vi strävar efter att använda våra medarbetares kompetens på bästa sätt och erbjuder kompetensutveckling. Vi erbjuder även omväxlande arbete där egen ansvar och flexibilitet är en styrka.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carina Garnå tfn: 010-243 10 01.
Urval och intervjuer kommer att hållas löpande .
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Vi har valt att ersätta det personliga brevet med ett antal urvalsfrågor. Det gör ansökan enklare för dig och ger oss bättre förutsättningar att göra en rättvis och kompetensbaserad bedömning.
Sista ansökningsdag är den 2026-06-26.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K669/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9946302