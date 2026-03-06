Vårdadministratör
2026-03-06
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral
Är du bra på att organisera och strukturera? Tycker du det är viktigt med flexibilitet, delaktighet och att ha roligt på jobbet?
Rollen som vårdadministratör
Hos oss kommer du att vara en viktig del i vårdcentralens övergripande uppdrag som präglas av god vård och patientsäkerhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, vårdadministrativa uppgifter samt arbete i reception.
Du kommer att vara en av vårdcentralens administrativa experter.
Vi erbjuder dig
Förutom att du blir en del av vårt härliga team där vi stöttar och har roligt tillsammans erbjuder vi dig också ett varierat och spännande arbete med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Vi arbetar ständigt för förbättringar och att arbeta hos oss innebär möjlighet att delta i aktuella arbeten. Du erbjuds också personlig kompetensutveckling och utveckling inom ett eget spetsområde inom ramen för ditt uppdrag. Det finns också en möjlighet att jobba hemifrån enligt överenskommelse.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
Vi söker dig som har vårdadministratörsutbildning, gärna med några års erfarenhet. Du har goda kunskaper inom språk och medicinsk dokumentation. Kodningsutbildning, IT-kunskaper och erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Tjänsten är tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Detta värderar vi högt
Vår värdegrund sätter bemötande med patienten i fokus som präglas av säker- och trygg vård. Du blir en pusselbit i vår verksamhet/arbetsmiljö där vi värnar om omtanke, helhet och kvalitet.
Så här gör du om du är intresserad
Vill du veta mer är du välkommen att ringa Verksamhetschefen Marie Sigfridsson, 0102425812 eller Jenny Elm, administrativ samordnare på tele 0102425813. Sista ansökningsdag är den 27/3-2026. Välkommen med din ansökan!
Hälsans vårdcentral 2 är en av 30 regionsdrivna vårdcentraler som ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra Liv inom Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att rekrytera nya och kompetenta medarbetare. Välkommen till Bra Liv - ett bra val både som patient och som medarbetare! Så ansöker du
