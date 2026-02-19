Vårdadministratör
2026-02-19
Öron- , näs- och halskliniken
Är du utbildad eller snart färdigutbildad vårdadministratör och vill ha ett varierat administrativt arbete där du gör skillnad? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på öron-, näs- och halsmottagningen i Jönköping!
Rollen som vårdadministratör
Som vårdadministratör på öron-, näs- och halsmottagningen arbetar du mycket varierat med i första hand medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos- och åtgärdsklassificering, receptionsarbete, posthantering, telefonservice och övriga administrativa uppgifter som ingår i tjänsten som vårdadministratör. Du har ett nära samarbete med övriga medarbetare på kliniken.
Vårdadministratörerna tillsammans med arbetskamrater från alla yrkeskategorier ansvarar gemensamt för utvecklingen av verksamheten. Därför deltar du också i process- och förbättringsarbeten för att verksamheten hela tiden ska ligga i framkant.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är på kontorstid på vardagar. Om du har önskemål om en lägre sysselsättningsgrad än heltid kan vi ha en dialog om det. Efter ungefär ett år i verksamheten kan det finnas möjlighet att arbeta en del av arbetstiden på distans.
Undrar du hur det är att arbeta som vårdadministratör inom Region Jönköpings län? Följ gärna @vardadministratoren på Instagram
Din blivande arbetsplats
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik som har verksamhet på alla tre sjukhusen inom Region Jönköpings län. Vi tar hand om patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Länets akutverksamhet för öron-, näs- och halssjukvård finns i Jönköping. Vi erbjuder vård med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet på våra öron-, näs-, halsmottagningar, audionommottagningar samt sömnapnémottagningar. Totalt är vi cirka 105 medarbetare inom olika yrkesgrupper.
Din blivande arbetsplats finns på öron-, näs- och halsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Den vårdadministrativa enheten inom kliniken som helhet består av tolv vårdadministratörer och en administrativ enhetschef.
Eftersom detta är en länsklinik eftersträvar vi hela tiden att vara i fas med skrivarbetet på alla våra enheter (Eksjö, Jönköping och Värnamo). Det innebär att du skriver journalanteckningar för alla våra mottagningar i länet.
Läs gärna mer om öron-, näs- och halskliniken här: Öron-, näs- och halskliniken som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Oron-nas-och-halskliniken/)

Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, läkarsekreterare eller medicinsk sekreterare. Kodningsutbildning enligt ICD-10 är ett krav och du får gärna ha erfarenhet av journalsystemet Cosmic. Du har goda kunskaper i det svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Du är noggrann, ansvarstagande, flexibel och ser möjligheter i förändringsarbeten. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som vårdadministratör hos oss är du en viktig del i verksamheten. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i ett glatt team. Vi fokuserar ständigt på att medarbetarna ska använda sin kompetens på rätt sätt, så hos oss får du möjlighet till ett utvecklande, självständigt och stimulerande arbete tillsammans med kollegor från alla yrkesgrupper. Vi har en bra sammanhållning inom hela länskliniken och vi strävar efter att nå gemensamma mål. Vi har ett gott kamratskap och en bra arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Yvonne Einarsson,
t.f. administrativ enhetschef, 010-242 17 20, yvonne.einarsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 mars. Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Så ansöker du
