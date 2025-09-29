Vårdadministratör
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2025-09-29
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Psykiatriska kliniken Eksjö, Vårdadministrativa enheten
Rollen som vårdadministratör
Du kommer att arbeta med vårdinformationshantering, diagnos- och åtgärdsklassificering, medicinsk dokumentation samt övriga vårdadministrativa uppgifter. I verksamheten pågår flera utvecklingsarbeten där du, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, är en viktig del. Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. En av tjänsterna har basplacering i Vetlanda och den andra i Nässjö.
Din blivande arbetsplats
Som vårdadministratör på psykiatriska kliniken finns möjlighet att arbeta i både öppenvård och heldygnsvård. Inom vår öppenvårdsverksamhet ingår de psykiatriska mottagningarna i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens övriga verksamhet finns på Höglandssjukhuset i Eksjö och innefattar heldygnsvård, akutmottagning, vårdjour samt remiss- och bedömningsenhet. På den vårdadministrativa enheten är vi 21 vårdadministratörer som har sina basplaceringar på klinikens olika enheter.
Mer information om psykiatriska kliniken som arbetsplats finner du här. Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Undrar du hur det är att arbeta som vårdadministratör inom Region Jönköpings län? Här kan du följa @vardadminstratoren på Instagram (https://www.instagram.com/vardadministratoren). Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Vi söker dig som är vårdadministratör med kodningsutbildning. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift och har ett genuint intresse för vård- och verksamhetsadministration, medicinsk dokumentation, digitala system och generell IT-användning.
För att trivas i rollen som vårdadministratör hos oss har du hög känsla för kvalitet, bemötande och flexibilitet. Du har god samarbetsförmåga och kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team, är intresserad av nya utmaningar, förbättringsarbeten och att utveckla din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi söker två vårdadministratörer till psykiatrisk öppenvård.
Som vårdadministratör hos oss har du din basplacering på en av våra psykiatriska mottagningar. Vid anställning får du en strukturerad introduktion och handledning som utgår från dina behov och erfarenheter.
Du får ett omväxlande och stimulerande arbete där din kompetens och erfarenhet tas tillvara i såväl dagligt arbete som i framtida utmaningar. I din roll har du nära samarbete med flera olika yrkesgrupper där samverkan och att stötta varandra är viktiga delar för att skapa trivsel och tillsammans uppnå verksamhetens mål.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Zenah Fransson, 076-697 32 07.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Lediga jobb (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1014/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9530987