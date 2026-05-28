Partnership Manager inom filantropi till Rädda Barnen
2026-05-28
OM UPPDRAGET
Att jobba för Rädda Barnen är att göra skillnad. Som medarbetare på Rädda Barnen vet du att ditt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats för barn och unga, du är omgiven av engagerade kollegor som delar gemensamma värderingar. Hos oss har du förmånen att både utvecklas och utmanas.
Rädda Barnen arbetar sedan många år med finansiering från flera intäktskällor - offentliga organ, företag, stiftelser, månadsgivare, testamenten, etc. Sedan några år arbetar vi också med finansiering från stora givare, filantroper. Satsningen har visat sig framgångsrik. Detta segment av insamlingsmarknaden har stor potential och Rädda Barnen har en unik verksamhet med stora finansieringsbehov.
Som Partnership Manager inom filantropi kommer du att arbeta med hela cykeln för stora donationer, dvs identifiering, research och due diligence; ta kontakt med givaren och presentera intressanta och angelägna projekt; samt etablera långsiktiga och förtroendefulla relationer, där omsorg och kvalificerad lojalisering är helt avgörande. En del av ditt uppdrag är också att arbeta gentemot stiftelser. Även här handlar det om att identifiera nya stiftelser och att ta kontakt och etablera långsiktiga relationer med stiftelser.
En stor del av arbetet kommer handla om att rekrytera nya givare och att behålla nuvarande partners. Du bör ha vana från direkt försäljning eller insamling 1-1 från privatpersoner, och du måste känna dig bekväm i säljrollen och relationsbyggandet gentemot förmögna privatpersoner.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar att vara med och bygga och utveckla. Till din hjälp har du en unik organisation med 20.000 kollegor i mer än 100 länder. Du ingår i sektionen för samarbeten med företag, stiftelser och filantroper som består av 11 personer. Du rapporterar till sektionschefen och arbetar i team med två kollegor som också hanterar kontakter med filantroper och stiftelser. Arbetet sker huvudsakligen från vårt kontor i Alvik eller hemifrån, och involverar visst resande inom och utom Sverige. Du kommer att ha mycket digital kontakt med våra kollegor runt om i Sverige och resten av världen.
I uppdraget ingår att:
Nätverka med nyckelmålgrupper för att hitta nya filantroper och stiftelser
Göra systematisk research för att identifiera nya givare och göra due diligence
Bygga en portfölj av ca 30-50 givare och vårda dem genom olika kontaktvägar anpassade efter deras önskemål - via telefon, mail, Teams, IRL-möten, m m
Göra övertygande presentationer och återrapportering av hög kvalité
Tillsammans med kollegor i Rädda Barnen i Sverige och utomlands identifiera lämpliga verksamheter att presentera för finansiärer, samt hålla i rapportering till givarna
Genomföra mindre events för grupper av prospects och befintliga givare
Vidareutveckla Rädda Barnens arbete med filantroper och stiftelser genom kreativa nya metoder och arbetssätt
Nå uppsatta intäktsmål
Genom ett bra samarbete med kollegorna i företagsteamet och övriga Rädda Barnen maximera våra intäkter och skapa fler möjligheter för att stödja barn i utsatthet.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:
Relevant akademisk utbildning / motsvarande erfarenhet inhämtad på annat sätt
Tidigare erfarenhet av komplex direktförsäljning till privatpersoner eller företag
Erfarenhet av att producera och hålla övertygande presentationer och rapporter
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Har du dessutom följande erfarenhet ser vi det som meriterande:
Arbete i idéburna eller liknande organisationer, som stöder barn i utsatthet.
Insamling eller tjänsteförsäljning gentemot förmögna privatpersoner
Systematisk research och analys inom marknadsföring/analys av målgrupper
Arbete i Salesforce eller andra CRM-system
Erfarenhet av att föreläsa och utbilda
Som person har du förmågan att arbeta utifrån verksamhetens mål och prioriterar åtgärder som ger störst effekt och tar ansvar för att nå målen. Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och agerar som en del i teamet och inkluderar andra. Du tar naturligt initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
På Rädda Barnen är vi stolta över våra gemensamma värderingar som förenar och vägleder oss i vårt viktiga arbete.
LÅTER DET INTRESSANT?
Rollen är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning vid vårt trevliga kontor i Alviks strand. HÄR hittar du information om våra anställningsvillkor. Vid frågor om rollen kontakta sektionschef Davinia Ovett Bondi på davinia.ovett.bondi@rb.se
. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 29 maj 2026.
Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor. Vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan. Tänk även på att inte döpa bifogade filer med personuppgifter. Som en del i vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester i urvalsarbetet för att säkerställa en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Fackliga kontakter: Unionen: Edvin Arnby Machata, edvin.arnby-machata@rb.se
Akademikerföreningen: Anna Vikgren anna.vikgren@rb.se
Rädda Barnen ska spegla den jämlikhet vi arbetar för i samhället och eftersträvar mångfald och olikheter. Därför välkomnar vi en bredd av kompetenser, perspektiv och erfarenheter i den här rekryteringen. Rädda Barnen är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Slutkandidater kommer även att screenas mot EU:s sanktionslista. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer, HÄR. Så ansöker du
