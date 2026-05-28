2 st månadsvikarier på schema till Sävedalens hemtjänst!
Välkommen till Sävedalens hemtjänst på månadsvikariat i sommar!
Just nu söker vi två personer som kan gå på fast schema i sommar:
• 1 person vecka 29-38
• 1 person vecka 28-36
Arbetstiderna är förlagd dag, kväll och varannan helg: 7-15:30, 14:00-22:00. Det går inte att välja bort något av passen eller varannan helg.
Vi gör löpande urval och intervjuer under hela perioden, så skicka in din ansökan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum2026-05-28

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är mångsidiga:
• Du arbetar personnära med personlig omsorg och hygien samt ledsagning
• Du behöver hantera läkemedel som kräver en delegeringsutbildning som vi anordnar 17:e juni
• Du behöver kunna vara lågaffektiv i ditt bemötande
Du får en månadsanställning. Du arbetar på schema under sommarperioden när ordinarie personal har semester.
I Partille kommun har vi ett heltidsmått på 37 timmar för arbete dag och kväll, 34 timmar för nattarbete. Kvalifikationer
• B-körkort och körvana
• Kan arbeta hela hela perioden på schema v. 29-38 eller v. 28-36
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
För att bli kallad till intervju ska godkänt betyg i Svenska 1 på gymnasienivå eller motsvarande kunna uppvisas. Om detta saknas kommer du att få genomföra ett digitalt språktest.
Beställ digitalt belastningsregister för arbete i hemtjänsten här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VOF Kontakt
Sandra Wictorin, HR-specialist rekrytering sandra.wictorin@partille.se 0313922002 Jobbnummer
9934656