Demenssjuksköterska till hälso- och sjukvård
Landskrona kommun / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-05-28
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad för personer som lever med kognitiv sjukdom och deras närstående?
Vi söker nu en engagerad och kunnig demenssjuksköterska som vill vara med och utveckla framtidens personcentrerade vård och omsorg inom vår verksamhet.
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att stärka livskvalitet, trygghet och självbestämmande för personer med demenssjukdom. Du blir en viktig kunskapsbärare i organisationen och arbetar både patientnära, konsultativt och utvecklingsinriktat.
Om uppdraget
Som demenssjuksköterska arbetar du självständigt och i nära samverkan med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, omsorgspersonal, läkare och externa vårdgivare.
I rollen ingår bland annat att:
* stödja tidig upptäckt av kognitiv svikt och bidra i basal demensutredning
* ge stöd och rådgivning till personer med kognitiv sjukdom och deras närstående
* arbeta personcentrerat utifrån individens livsberättelse, vanor, värderingar och önskemål
* handleda, utbilda och stärka legitimerad personal och omsorgspersonal i komplexa omvårdnadssituationer
* arbeta strukturerat med BPSD, SveDem och förebyggande insatser
* leda och utveckla teamarbete kring personer med kognitiv sjukdom
* bidra till samordning mellan kommun, primärvård, specialistvård och socialtjänst
* driva kvalitets- och förbättringsarbete inom området kognitiva sjukdomar
* verka för jämlik, säker och evidensbaserad vård.
Detta ligger väl i linje med den nationella kompetensbeskrivningen där specialistsjuksköterskans roll omfattar att leda omvårdnadsprocessen, handleda team, arbeta förebyggande och säkerställa personcentrerad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom vård av äldre eller demenssjukdom, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har:
* god kunskap om kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser
* erfarenhet av kommunal vård och omsorg, gärna äldreomsorg
* vana av att handleda och utbilda kollegor
* förmåga att arbeta självständigt, konsultativt och i team
* ett personcentrerat förhållningssätt
* intresse för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
* god kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Som person är du trygg, lyhörd och lösningsorienterad. Du ser helheten runt individen och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Dagtid
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Verksamhetschef
Malin Andreasson malin.andreasson@landskrona.se Jobbnummer
9934648