Taktikbefäl/ officer till 1.Helikopterskvadron Genomförandesektion
Är du intresserad av en inspirerande och omväxlande tjänst vid Försvarsmaktens nordligaste helikopterskvadron? Vill du vara en viktig del av Sveriges helikopterförmåga vid beredskap nationellt och med allierade? Gillar du att arbeta nära kärnverksamheten med människor, och hantera varierade uppgifter tillsammans med din sektion? Nu finns det en plats för just dig - 1.Helikopterskvadron rekryterar taktikbefäl till genomförandesektionen. Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Som taktikbefäl tjänstgör du vid skvadronens genomförandesektion (S3). Sektionen ansvarar för att leda verksamheten här och nu med ett planeringsfönster upp till sex månader. Detta sker genom att leda, följa upp och utvärdera skvadronens verksamhet. Exempel på arbetsuppgifter som sektionen löser är att delta och leda briefing, delta i produktions- och flyguppdragsplanering inklusive hantera HELIBEG samt kontinuerligt samverka med andra enheter i Försvarsmakten. Hantering av arbetsuppgifter och flyguppdrag sker i samverkan med sidoordnade och understödda förband, inklusive myndigheter och internationella partners.
Under flyguppdrag och vid övning kan taktikbefälet ingå som planeringsbefäl i helikopterskvadronens flyguppdragsstöd (Mission Support Element). Flyguppdragsstödet deltar vid flyguppdragsplanering samt följer upp genomförandet av flyguppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planering, samordning och uppföljning av helikopterskvadronens uppgifter och order
Rapportering till högre chef samt sidoordnande förband
Samordning av helikopteruppdrag (HELIBEG)
Vara del av helikopterskvadronens stab och flyguppdragsstöd vid övning och insats
Delta i flygproduktionsplanering innevarande år
Delta i funktionsutveckling inom arbetsområdetKvalifikationerKvalifikationer
Officer eller specialistofficer OF1/OR6
B-körkort
Goda kunskaper i svenska & engelska i tal samt skrift
Meriterande
Erfarenhet av stabstjänst
Tjänstgöring inom flyguppdragsstöd
Erfarenhet av undsättning (Personal Recovery)
Militärt förarbevis
Tyngre körkortsbehörighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att planera och leda planeringsarbetet i en given uppgift. I detta ingår att du ska vara lösningsorienterad och flexibel för att komma framåt i arbetet. Du ska även ha god samarbets- och social förmåga då flera enheter och individer berörs av uppgifterna. Du kan hantera människor på ett bra sätt utifrån deras olika behov och förutsättningar då tjänsten även innebär att utbilda personal. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Omfattning: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Arbetsort: Luleå. Tjänsteresor förekommer.
Tjänstenivå: Lägst OR 6 / OF 1
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.
Tjänsten omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet och krigsplacering.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Sektionschef Genomförande/S3 Mj Thomas Palmklint
Ställföreträdande sektionschef Genomförande/S3 Fv Johan Füreder
Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00
Fackliga representanter
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
SACO-S 1.Hkpskv, Kajsa Ljungberg
Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-15. Den ska innehålla CV samt personligt brev, där det på ett tydligt sätt framgår varför du är lämplig för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpfljVarje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
971 73 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
