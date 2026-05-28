Controller till Studieförbundet Medborgarskolan
Studieförbundet Medborgarskolan är ett av Sveriges åtta studieförbund. Vi finns över hela landet vid cirka 70 lokalkontor. Organisationen består sju ideella föreningar - en riksorganisation och sex regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor. Folkbildning erbjuder vi både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners.
Medborgarskolan Mitt omfattar Värmlands, Örebros, Västmanlands, Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Dalarnas län. Regionen har 9 lokalkontor, flertalet musikhus cirka 65 medarbetare samt cirka 750 kurs- och cirkelledare. Vi driver också Kullerbyttans förskola i Säffle, Ekeby skola i Sunne, Karlstads Globala Gymnasium samt Dansskola Entré. Vid förbundskansliet i Uppsala finns stödfunktioner och redovisningscentralen, som hanterar regionernas ekonomi- och löneadministration.
Controller till Medborgarskolan Mitt
Medborgarskolan Mitt söker nu en controller till en nybildad stabsfunktion, där staben består av medarbetare inom ekonomi, kvalitet, kommunikation, marknadsföring, administration, fastighet/lokaler, mm. Tjänsten är placerad i Örebro, där region Mitt har sitt säte.
Som controller har du en central roll i regionens ekonomistyrning. Du arbetar både operativt och analytiskt, med fokus på att säkerställa hög kvalitet i rapportering och ekonomiska underlag. Rollen innebär ett nära samarbete med både regionala och nationella funktioner, du arbetar i nära samverkan med andra kompetensområden inom kvalitetssäkrings- och uppföljningsarbete. Som controller rapporterar du direkt till Stabschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande ekonomiarbete såsom planering, budget- och prognosarbete samt uppföljning av regionens ekonomi
Ta fram underlag, analyser och rapporter till styrelse, ledning, chefer och budgetansvariga
I samverkan med stabschef driva och genomföra likviditetsplanering, regionalt bokslutsarbete, årsredovisning samt deklaration för de bolag och föreningar som ingår i regionen
Säkerställa korrekt redovisning enligt gällande regelverk
Ansvara för bidragsansökningar, hantering och uppföljning av statsbidrag för folkbildningen och av skolpeng
Systemadministratör i budget- och prognossystem
Del av Medborgarskolans nationella samverkansgrupp för controllers
Kvalifikationer, erfarenhet
Vi söker dig som har:
Erlagd akademisk examen, inom ekonomi/redovisning/finans, såsom civilekonom eller motsvarande
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete i liknande roll, inom ekonomistyrning och/eller som controller
Goda dokumenterade kunskaper i redovisning och ekonomiska processer
Goda dokumenterade redovisningskunskaper, du har genom praktisk erfarenhet byggt upp en gedigen förståelse för ekonomiska flöden och processer
Stark systemkompetens, ingående kunskaper i Excel samt besluts- och uppföljningssystem. Vi arbetar i Hypergene och Rillion
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och noggrann, med förmåga att se både detaljer och helhet. Du arbetar självständigt, lösningsorienterat och proaktivt, tar ansvar för dina leveranser och bidrar aktivt till samverkan, kunskapsspridning och utveckling av ekonomiarbetet. Du är prestigelös och van vid att arbeta i nära dialog med verksamheten.
Du är kommunikativ och pedagogisk och har lätt för att förklara ekonomiska samband på ett tydligt och begripligt sätt, även för personer utan ekonomisk bakgrund. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett relationsskapande arbetssätt.
Det är viktigt att du har förståelse för helheten och förmåga att se hur ekonomin påverkar verksamhetens kort- och långsiktiga mål samt ett intresse för verksamhetsutveckling och att aktivt bidra till måluppfyllnad och förbättrad lönsamhet. Du är van vid att hantera deadlines och att arbeta effektivt under intensiva perioder, såsom vid års- och månadsbokslut.
Meriterande
Vi ser gärna att du har arbetat i en organisation av motsvarande storlek eller större, samt att du har erfarenhet av liknande organisationsstruktur.
Erfarenhet från studieförbund eller annan idéburen verksamhet är meriterande, liksom erfarenhet av verksamhet med offentlig finansiering och vana av att arbeta med bidragsfinansiering. Övrig information
Sista dag att ansöka är söndag 21 juni 2026. Urvalsarbetet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Då vi bedriver skollagsreglerad verksamhet kommer uppvisande av registerutdrag begäras av slutkandidat, innan anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde omgående, enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten? Varmt välkommen att kontakta:
Ingrid Magnusson, tf. Stabschef, Medborgarskolan Mitt: ext2.ingrid.magnusson@medborgarskolan.se
Ramona Sörlin, HR-chef, Medborgarskolans förbundskansli: ramona.sorlin@medborgarskolan.se
Om Medborgarskolan
Medborgarskolan arbetar aktivt med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår humanistiska värdegrund. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor. Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter till kontinuerlig utveckling för varje medarbetare. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
För att få veta mer om oss, besök gärna vår hemsida: https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/.
