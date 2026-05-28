Lärare i svenska och matematik åk. F-3 till Kilafors skola
Publiceringsdatum2026-05-28
Till Kilafors skola söker vi från hösten 2026 en lärare i svenska och matematik i åk. F-3. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde augusti 2026 eller efter överenskommelse.
Kilafors skola är en F-9 grundskola i Bollnäs kommun, med närhet till fin natur med skog, ängar och vatten som lockar till lek, kreativitet och lärande. Vi har två klasser i F-1 och åk. 2-3, rena klasser i åk. 4, åk. 5 och åk. 6 samt en klass i åk. 7, två åk. 8 och en åk. 9. Hos oss hittar du positiva och engagerade kollegor med ett fokus på att utveckla vägar till lärande som är både lustfyllda, tydliga och strukturerade för våra elever. Vi arbetar ständigt för en skola där alla, barn och vuxna, trivs, utvecklas och känner arbetsglädje. Välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare kommer du att undervisa i ämnet matematik i Björktjära skolas åk. F-3.
Utöver undervisning kommer du att planera, bedriva, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplan och gällande styrdokument.
Genom samarbete med övrig personal på skolan kommer du även att arbeta för skolans utveckling och sträva efter att skapa en god miljö för både elever och personal. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i svenska och matematik i åk. F-3.
Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper, som förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra vuxna, samt att i övrigt vara en god förebild. Du är en person som har god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra vuxna samt att i övrigt vara en god förebild. Då du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med kollegor ser vi att du är en person med god ansvars- och samarbetsförmåga.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Robert Planeskog robert.planeskog@bollnas.se 0278-25440 Jobbnummer
