Servicetekniker - gas
2026-05-28
Regionservice, Nyköping
Fastighetsservice är ett av verksamhetsområdena inom regionservice. I Region Sörmlands fastigheter tillhandahåller vi allt inom fastighetsdrift bland annat system för styr och övervakning, värme, gassystem, ventilation, varmvatten, kyla samt passagesystem. Tjänsten servicetekniker inom fastighetsservice syftar till att stötta hälso- och sjukvården så att de kan bedriva en fullvärdig vård för våra medborgare. Du ska tillsammans med oss skapa värde för Region Sörmland!
Vi erbjuder
• Heltidstjänst med fast lön, samt årsarbetstid
• Möjlighet att börja arbeta omgående
• Tjänstepension
• Självständigt och varierat arbete där ingen dag är lik den andra
• Ett härligt arbetslag med högt i tak
• Trygghet och stabilitet
• Friskvård vid anställning
• Kompetensutveckling
• Förmånsportal mm.
Driftområdet innehåller en mångfald av tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, styr och regler, medicinska gaser, teknisk luft samt elförsörjning och distribution. I ansvaret ingår även viss verksamhetsteknisk utrustning. Det är komplexa system där vi ansvarar för förebyggande underhållsarbete samt medverkar vid större renoveringar och nya installationsprojekt. Arbetet bedrivs i sjukhusmiljö, med patientsäkerhet i fokus, i nära samarbete med Region Sörmlands verksamheter och dess personal.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Som servicetekniker Gas (sakkunnig) hos oss, kommer du tillsammans med övriga kollegor att säkerställa den dagliga driften och framtida utvecklingen av fastigheterna beträffande gasfrågor och utföra diverse fastighets- och verksamhetstekniska arbeten i fastigheterna. Du kommer ingå i en grupp med blandad erfarenhet och kompetens där framgång bygger på viljan till att hjälpa varandra. I denna roll ges du möjlighet till att växa och utvecklas vidare gällande din tekniska förmåga. Som gastekniker (sakkunnig) kommer du komma in i ett team med härliga kollegor där ni tillsammans är med och bidrar till en bättre vardag för vården.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Arbeta med gasrelaterad och fastighets ronderingar, tillsyn och skötsel.
• Arbeta både självständigt och i team med att säkerställa Gas systemens funktion.
• Planerat underhåll.
• Kontaktperson mot vår gasleverantör.
• Mindre reparationer i vårt gassystem.
• Utföra diverse fastighets- och verksamhetstekniska arbeten.
• Vid behov utföra arbete i andra teknikområden.
Din kompetens
• Har dokumenterad erfarenhet av ovan beskrivna eller liknande arbetsuppgifter.
• Kunskap inom gassystem.
• Har god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt.
• Tjänsten kräver god svenska i tal, skrift samt läsförståelse.
• B-körkort.
Meriterande om du har yrkeskompetens inom:
• Kylteknik.
• Styr- och reglerteknik.
• Annan specialkompetens inom fastighetsteknik.
Som person har du ett noggrant, metodiskt och lösningsorienterat förhållningssätt till ditt arbete. Du är trygg i dina yrkeskunskaper där du trivs med att ta ett personligt ansvar för serviceleveransen och där du besitter förmågan till att både analysera och förklara de tekniska sambanden. Som person har du ett driv för att arbeta med teknik och motiveras av utveckling och förbättring. För att trivas i rollen så besitter du god social kompetens då du kommer att ha mycket kontakt med både vårdpersonal, kollegor och leverantörer där det ställs höga krav på god social förmåga och en positiv grundattityd med fokus på en bra samarbetsvilja.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare.
Eftersom arbetet utförs inom sjukvården ställs höga krav på integritet, social kompetens och en hög etisk profil.
Hos Region Sörmland fastighetsservice ges stora möjligheter att påverka, växa och utvecklas. Här får du ett spännande arbete i en organisation där miljö, utveckling och värdegrund står i fokus!
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Arbetstider är vardagar kl. 7-16. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå. Resor inom länet under arbetstid förekommer.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef fastighetsdrift Stefan Berglund, 076-721 04 30.
Arbetsledare fastighetsdrift Michael Gustavsson, 070-522 62 35.
Fackliga företrädare Andreas Ljungqvist, 070-345 37 81.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-11.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-26-053".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
