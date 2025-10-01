Vård- och omsorgslärare (vikariat)
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Vikarie till vårt vård- och omsorgsprogram
Vi erbjuder nu en vikarietjänst för undervisning inom Vård och omsorgsprogrammet med start januari 2026. Januari- april.
Ditt uppdrag
På DBGY sätter vi stor vikt vid det personliga engagemanget och i vår verksamhet är det av stor betydelse att du är driven, engagerad, nyfiken och intresserad av att vara med och utveckla skolan vidare. DBGY sätter stor vikt vid det relationella. Din pedagogik bör bygga på ett stort intresse för människors individuella utveckling. Du är duktig på att skapa relationer med dina elever samt dina kollegor för att utveckla ett gott och likvärdigt klassrumsledarskap. Våra värdeord "Det är viktigt för mig att det går bra för dig", ska genomsyras i hela verksamheten. Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Vi söker dig som är har erfarenhet av att arbeta inom vård- och omsorg. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska eller specialistundersköterska med erfarenhet av akutsjukvård. Om du har en yrkeslärarexamen eller har påbörjat en lärarutbildning eller arbetat inom gymnasieskolan är även det meriterande. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd, kreativ, öppen, strukturerad och gillar att utbilda ungdomar.
Vi erbjuder
På Drottning Blankas Gymnasieskola erbjuder vi en utbildning med hög kvalitet och ett starkt engagemang för våra elever. Vår undervisning är praktiskt inriktad med realistiska övningar och moderna metoder för att förbereda våra elever för arbetslivet inom vård och omsorg. Vårt mål är att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och lärare kan utvecklas. Vi är med i VO- college vilket ger oss möjlighet till goda samarbeten och fina förutsättningar för våra elever när de gör sin praktik.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag.Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna:
Manuel Strandhag, rektor 072-551 94 06
Frieda Rosengren, biträdande rektor 073-022 99 24
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9534856