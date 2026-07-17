Värd till Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulturjobb / Varberg Visa alla kulturjobb i Varberg
2026-07-17
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och vår huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott. Vi riktar oss till alla kommunens invånare men barn och unga vuxna är en prioriterad målgrupp. Fem värderingar ska genomsyra all vår verksamhet: jämlikhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet.
Vi utökar vår arbetsgrupp med ett antal timanställda värdar till våra verksamheter i Kulturhuset Komedianten, inklusive Varbergs Teater och Varbergs Konsthall, samt till Galleri Hamnmagasinet. Nu söker vi dig som vill ha ett roligt extrajobb där du får arbeta för att skapa förutsättningar för våra besökares upplevelser av kultur!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Uppgifterna är varierande och passar dig som gillar att möta människor, som trivs i sociala sammanhang och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.
Som värd på Varbergs Teater är du den person som inför ett evenemang ser till att logen är iordningställd, tar emot artister som skall uppträda, fixar fika och förbereder för publikinsläppet.
När publiken är redo att släppas in kollar du biljetter, informerar om eventuella pauser och vart toaletter finns.
Du har också ansvar för säkerheten och kommer få relevanta utbildningar och genomgångar så att du känner dig trygg i en utrymningssituation eller likande.
Som värd på Varbergs Konsthall och Galleri Hamnmagasinet är du den person som först möter besökarna.
Du kan ge information om utställningarna och hålla i introduktioner eller visningar vid behov eller då det är schemalagt.
Jobbet innebär alltså varierande arbetsuppgifter, och du som söker är lika entusiastisk inför att jobba som publikvärd som du är för att vara konstvärd.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer ofta. Ibland får du ditt schema långt i förväg, men ibland kan frågan om du kan arbeta komma med kort varsel.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning, gärna högskola med inriktning event, konst eller kultur, eller motsvarande erfarenheter.Du är minst 18 år gammal och erfarenhet av någon form av värdskap sedan innan är meriterande.
Du har ett stort intresse för konst och kultur, goda språkkunskaper i svenska och engelska och även andra språk är meriterande. Du är social, gillar att jobba med människor och kan jobba självständigt med arbetsuppgifter. Du har inga problem med att hålla visningar och prata inför grupp.
Det är en fördel om du bor i eller i närheten av Varberg då det ibland uppstår behov av att ta in värdar på kort varsel.
Körkort för bil är inget krav men meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-14 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-09-13 .
Mängden arbetstid är väldigt varierande men vi bedömer att det i medel kan handla om cirka 10 timmar i månaden.
Frågor om tjänsten besvaras främst under perioden 10-14 augusti.
Intervjuer kommer ske på Kulturhuset Komedianten i Varberg under dagarna 25-29 augusti.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335449". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kultur fritid
Dennis Axelsson dennis.axelsson@varberg.se +46765142983 Jobbnummer
10004889