Värd Furubergskyrkan
2025-09-11
Om Piteå församling
Från de täta skogarna till den vidsträckta skärgården ligger Piteå församling, en församling i Luleå stift, med nästan 20 000 medlemmar och över 50 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor varav två är samarbetskyrkor med EFS, tillhörande församlingshem och tre begravningskapell. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för sex kyrkogårdar.
Piteå församlings verksamhet
Goda kontakter och samarbeten med både skola och övriga samhället präglar verksamheten till stor del. Församlingen har ett omfattande diakonalt arbete, en stor barn- och ungdomsverksamhet och en etablerad volontärverksamhet. Församlingen driver utöver detta även mångkulturella mötesplatser och socialt företagande. Piteå församling vill vara en församling i utveckling i ett föränderligt samhälle.
Församlingens ledord och prioriteringar
Ledord för all verksamhet är kärnvärdena närvaro, öppenhet och hopp. Församlingens prioriterade områden är unga och unga vuxna, volontärverksamhet, kommunikation och hållbarhet ur ett andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom arbetar vi aktivt med mångfald och inkludering.
Administration och lokalvård
Teamet för administration och lokalvård ansvarar för ekonomi, personal, IT, telefoni, bokningar, kyrkobokföring, begravningsadministration och lokalvård.
Vi söker en värd som älskar att hålla ordning, skapa en inbjudande miljö och möta människor i alla åldrar i Furubergskyrkan.
Är det du?
Om Furubergskyrkan
Om Furubergskyrkan

Tjänsten är placerad i Furubergskyrkan, en samarbetskyrka mellan Piteå församling och EFS Furubergskyrkan. Furubergskyrkan ligger i Munksund, tre kilometer från centrala Piteå. Här finns en väl fungerande barnverksamhet, körer, ett piggt och varierat utbud av temakvällar och mycket mer. Verksamheten är väl uppbyggd med stor delaktighet av EFS-föreningens medlemmar. Här finns en önskan om att utveckla arbetet så att fler, inte minst de som är mitt i livet, kan finna gemenskap och får ta del av och vara aktiva i kyrkans liv.
Tjänstens innehåll är ett allmänt värdskap för Furubergskyrkan. Det innebär ansvar för lokalvård, värdskap, bakning, trivselåtgärder m.m. och drivs i nära samarbete med volontärer. Värden hjälper till att skapa förutsättningar för verksamhet som café, läxhjälp och frukostservering.
Värden samarbetar med präst, diakon, musiker, församlingsassistent och ideella medarbetare i Furubergskyrkan. Församlingens kanslichef är närmaste arbetsledare och organisatoriskt tillhör tjänsten arbetslaget administration och lokalvård. I mån av tid kan det även bli aktuellt med tjänstgöring vid församlingens övriga arbetsställen. Som anställd av Piteå församling ingår du i församlingens stora arbetslag.
Du som söker tjänsten:
- Är van att möta människor.
- Är serviceinriktad.
- Har erfarenhet av arbete med lokalvård.
- Är lyhörd, positiv och flexibel.
- Är självgående, ansvarstagande och kan planera ditt arbete.
- Har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
- Har grundläggande datavana.
- Har B-körkort och tillgång till egen bil.
- Är medlem i Svenska kyrkan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- En församling med framtidstro och vilja att utvecklas.
- Ett stimulerande och omväxlande arbete.
- Ett levande församlingsliv med stort ideellt engagemang.
- Ett kreativt arbetslag med god gemenskap.
- Möjlighet att vara med och forma verksamheten.
- Ett positivt arbetsklimat i en verksamhet med höga värderingar kring gemenskap och inkludering.
- Stöd från kollegor och samverkan med volontärer.
- En arbetsplats som lägger stor vikt vid balans mellan arbete och fritid.
Kollektivavtal, flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden är 80 % och arbetet är främst förlagt till dagtid under vardagar. Placering på Furubergskyrkan. Tillträde enligt överenskommelse. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning.
Välkommen med din ansökan innehållande personligt brev och CV senast 2025-10-31.
Läs mer om församlingen på www.svenskakyrkan.se/pitea
www.pitea.se
