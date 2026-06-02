Data Scientist till Innovativt Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och lösningsorienterad person med ett starkt intresse för data, AI och avancerad modellering? Trivs du i en roll där du får kombinera affärsförståelse med teknisk expertis för att skapa verkligt affärsvärde? För vår kunds räkning söker vi nu en Data Scientist som vill vara med och utveckla datadrivna lösningar som förbättrar lönsamhet, effektivitet och beslutsfattande. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Data Scientist blir du en del av ett etablerat och samarbetsorienterat team bestående av Data Scientists, utvecklare och Product Owners. Tillsammans arbetar ni med att utveckla och implementera avancerade beslutsstödsverktyg som hjälper verksamheten att fatta bättre och mer datadrivna beslut. Du kommer att arbeta med komplexa problemställningar genom att utveckla, validera och förbättra prediktiva modeller, simuleringar och optimeringsalgoritmer. Rollen innebär ett nära samarbete med olika delar av verksamheten där du omvandlar affärsutmaningar till skalbara och innovativa datalösningar. Arbetet är varierande och kombinerar avancerad analys, mjukvaruutveckling och verksamhetsnära samarbete. Rollen passar dig som gillar att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär, har ett stort intresse för problemlösning och vill bidra till utvecklingen av framtidens datadrivna produkter.
Du kommer till exempel att:
Utveckla automatiserade mjukvarulösningar med hjälp av maskininlärning och optimeringstekniker
Samarbeta med verksamheten för att identifiera affärsutmaningar och ta fram datadrivna lösningar
Identifiera möjligheter att förbättra intäkter, lönsamhet och operativ effektivitet
Mäta och följa upp affärsvärdet av modeller och kontinuerligt förbättra deras prestanda
Delta i hela produktutvecklingsprocessen – från idé och analys till produktion och vidareutveckling
Bidra till kontinuerlig integration och leverans av datadrivna produkter
Hålla dig uppdaterad kring den senaste utvecklingen inom AI, maskininlärning, optimering och data science
Bidra till en kultur präglad av innovation, kunskapsdelning och ständiga förbättringar
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsexamen, masterexamen eller doktorsexamen inom Data Science, Operations Research, Tillämpad Matematik, Datavetenskap eller liknande område
Har en stark grund inom modellering, optimering och algoritmutveckling
Har erfarenhet av eller ett stort intresse för mjukvaruutveckling
Har erfarenhet av Python och relevanta verktyg inom Data Science och Machine Learning
Har erfarenhet av prediktiv modellering och prognostisering
Har god förståelse för Data Science-, AI- och Machine Learning-koncept
Talar och skriver obehindrat på engelska, då detta används i det dagliga arbetet
Meriterande om du har:
Erfarenhet av foundation models för tabulär data eller tidsseriedata
Erfarenhet från transport-, logistik-, flyg- eller sjöfartsbranschen
Erfarenhet av revenue management eller kapacitetsoptimering
Erfarenhet av Kubernetes, OpenShift eller Azure
Erfarenhet av att utveckla eller arbeta med AI-agenter
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer och kvalitet. Vidare är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Du drivs av att omsätta komplex data till konkreta insikter och skalbara lösningar som skapar affärsvärde.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter en tid går över i anställning hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Evelina Ogheden
Ansök genom att klicka på länken nedan eller skicka in din ansökan direkt. Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan – tjänsten kan tillsättas innan annonsperioden löpt ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9943600