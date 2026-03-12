Valsslipare till Gränges
Skill Kompetenspartner AB / Maskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla maskinoperatörsjobb i Finspång
2026-03-12
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Gränges är en global aktör inom avancerade aluminiumprodukter och spelar en central roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I Finspång driver företaget en modern produktion där tekniskt kunnande, innovationskraft och lagarbete är avgörande för framgången. Här möts människor med olika erfarenheter och kompetenser i en arbetsmiljö som präglas av gemenskap och högt engagemang. På Gränges värdesätter vi respekt för varandras kunnande och strävar alltid efter att göra saker smartare och bättre. Hälsa och säkerhet har högsta prioritet, och du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta och motiverade kollegor i en trygg arbetsmiljö.
Gränges har satt ett tydligt mål - att vara klimatneutrala senast 2040 - och söker nu en valsslipare som vill bidra i den resan.Arbetsuppgifter
Slipa valsar enligt angiven kvalitetsspecifikation.
Utföra olika mätningar som en del av slipningsarbetet.
Arbeta enligt en uppsatt slipplan med prioriteringslistor som styr ordningen.
Köra travers som en del av arbetsuppgifterna.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstadsarbete och en god teknisk förståelse. Som person är du ansvarstagande, självgående och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du är noggrann, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Om du inte har tidigare erfarenhet av valsslipning finns möjlighet till upplärning tillsammans med erfarna kollegor.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av CNC-maskiner
Erfarenhet av rundslipning eller liknande bearbetning
Truckkort
Traverskort
Ansökningsförfarande
I den här processen samarbetar Gränges med Skill, där anställningen sker via oss. Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011 470 53 06.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376964-1890395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
)
612 40 FINSPÅNG Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9794761