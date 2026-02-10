Valsare
Vi söker en erfaren valsoperatör till en av våra kunder i Karlskrona. Om du bor på annan ort finns det möjlighet att veckopendla, då står vi för boende och traktamente.
Du kommer att arbeta med valsning och formning av grovplåt i tjocklekar mellan 25-30 mm. Som valsoperatör blir du en del av ett team som ansvarar för bearbetning och formning av olika material som används vidare i produktionen.
Arbetsuppgifterna innefattar ställning, körning och övervakning av valsverk samt arbete utifrån ritningar. Du utför även mätningar och kvalitetskontroller samt ansvarar för löpande underhåll av utrustningen.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: SkiftProfil
Vi ser att du som söker har erfarenhet av valsning och är van att arbeta med grova material.
Krav:
• Industriteknisk gymnasium eller relevant erfarenhet
• Goda kunskaper inom ritningsläsning
• B-körkort
Det är meriterande om du har truck- och traverskort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
