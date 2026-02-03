Valmedarbetare
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-02-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker
Valmedarbetare till den slutliga sammanräkningen av valen till riksdag, kommun och region 2026
(Ref.
nr. 112-817-2026)
Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för samordning och sammanställning av valresultatet för länet vid valet till Riksdag, kommun och region 2026. Vi söker nu medarbetare till den slutgiltiga sammanräkningen av rösterna i valen 2026. Rösterna från valen räknas i cirka 10 vardagar med start den 14 september 2026.
Genom att delta i arbetet bidrar du till att genomföra ett rättssäkert val och i förlängningen till att upprätthålla det demokratiska systemet. Arbetet är inte ett politiskt uppdrag utan administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Är du en person som trivs i strukturerade miljöer, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett samhällsintresse? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!
Vi söker 60 -70 personer för arbete med den slutliga sammanräkningen av rösterna till valen 2026. Länsstyrelsen söker räkneledare, kontrollanter och räknare. Arbetsuppgifterna innebär att bedöma, hantera och räkna länets alla valsedlar. I samtliga arbetsuppgifter är det av yttersta vikt att du har förmåga att effektivt genomföra ditt arbete utifrån tydligt uppsatta tidsramar.
Kvalifikationer och profil
Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Du ska vara noggrann, fingerfärdig och ha lätt för att räkna valsedlar effektivt med rättssäkerhet och kvalitativa resultat. Du ska kunna ta egna kvalitativa beslut och göra bedömningar. Vidare behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och lätt för att läsa och uppfatta såväl tryckt som handskriven text. Arbetet kan vara monotont, vilket kräver ett gott tålamod. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är ett krav att kunna delta vid ett utbildningstillfälle under vecka 36 samt att du kan arbeta alla vardagar enligt schemaläggning från den 14 och längst till och med den 28 september för att vara aktuell för anställningen, se mer nedan under rubriken "Om tjänsten".
Du ska vara:
- 18 år
- svensk medborgare
- tillgänglig för en utbildningsdag under v 36
Det är meriterande om du har:
- arbetat med den slutliga sammanräkningen vid val
- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i samband med val
- intresse och förståelse för den demokratiska processenOm tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning med ersättning per timme. Anställningen sträcker sig mellan den 14 september och längst till och med den 28 september 2026.
En utbildningsdag kommer att ske under vecka 36. Deltagande i utbildningen är obligatoriskt och en förutsättning för att vara aktuell för anställning. Arbetet är schemalagt under perioden 14 längst till och med 28 september 2026 och arbetstiden beräknas till måndag - fredag, klockan 08.00 - 17.00, med viss justering på grund av tilldelad roll måndag den 14 september 2026. Vid behov kan det bli aktuellt med övertidsarbete.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av valsamordnare Rebecka Kleréus. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den XX 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Ersättning per timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-817-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Jobbnummer
9720115