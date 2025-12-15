Välkommen till HSL Mathildenborg!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252831
Söker du efter ett arbete där du får göra skillnad på riktigt?
Välkommen till oss på Mathildenborg!
Här arbetar tolv sjuksköterskor, fördelat på fyra avdelningar, med att tillhandahålla god omvårdnad till Malmöbon!
HSL Mathildenborg arbetar gentemot både korttidsavdelningar och växelvårdsavdelning. Korttiden har såväl somatiska avdelningar som kognitiva avdelningar. Man arbetar vanligtvis på en specifik avdelning men vi hjälps naturligtvis åt i huset! Man arbetar på schema med pass fördelade över dag, kväll och helg.
Korttidsboende är till för de som har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Vistelsen är tidsbegränsad och målsättningen är i första hand att patienten ska kunna återvända till sin bostad.
Växelvården är en återkommande planerad insats som syftar till att avlasta anhöriga som tar ett stort ansvar för omvårdnaden av en närstående i hemmet. Den närstående vistas växelvis på en av kommunens växelvårdsavdelningar och i den egna bostaden. Längden på vistelsen bedöms av biståndshandläggaren utifrån behov och situation.
Den kommunala sjukvården befinner sig i en spännande fas med nya möjligheter kopplade till behoven hos våra medborgare. Inte minst pågår den stora Nära vård-omställningen där mer av den kvalificerade vården sköts av oss i kommunen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden här:
Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Utveckling, nyfikenhet och närhet till patienterna driver Anna i sitt arbete som sjuksköterska - Malmö stad (malmo.se) Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdsavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Vårt mål är att bedriva en så personlig och sömlös hälso- och sjukvård som möjligt med hög kvalitet och närvaro.
Här kan du läsa mer om uppdragsbeskrivningen som sjuksköterska:
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som har demenssjukdom och kognitiv svikt
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har också ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Viktiga ledord för oss att arbeta utifrån är Malmö stads värdegrund; respekt, engagemang och kreativitet.
Vi utformar introduktion och bredvidgång utifrån din individuella kompetens och dina behov.
Vi erbjuder dig
• Ett självständigt och omväxlande arbete
• Både intern och extern kompetensutveckling
• Möjligheter att delta i professionella nätverk
• Individuellt anpassad introduktion och mentorskap första året
• Friksvårdsbidrag
• Möjlighet till förmånscykel
• Förmånlig semesterväxling
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Arbetstid: Dag/kväll/helg tjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löpande urval, vänta därför inte med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Övrigt
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef Mathildenborg
Camilla Johansson camilla.johansson@malmo.se 0768-502738 Jobbnummer
9645710