Valideringsspecialist
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Vi söker nu för kunds räkning en noggrann och analytisk validerare med fokus på råmaterial. Vår kund är ett innovativt bolag i Malmö. Som validerare hos dem spelar du en avgörande roll i att säkerställa att ingående material håller högsta kvalitet och uppfyller strikta regulatoriska krav.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för validering och kontroll av inkommande råmaterial, vilket inkluderar allt från salter till olika typer av lösningsmedel som exempelvis metanol.
Dina ansvarsområden innefattar:
Planera, genomföra och dokumentera valideringsstudier för råmaterial.
Utföra kemiska analyser och kontroller enligt gällande specifikationer.
Säkerställa att allt arbete sker i enlighet med GMP och interna kvalitetsledningssystem.
Tolka resultat och hantera eventuella avvikelser i processen.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som har en stark kemiteknisk bakgrund och som trivs i en laboratoriemiljö där noggrannhet är A och O.
Krav för tjänsten:
Relevant akademisk utbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av valideringsarbete inom läkemedelsindustrin eller närliggande reglerad verksamhet.
Praktisk erfarenhet av instrumentella analysmetoder, med särskilt fokus på IR-spektroskopi och Gaskromatografi (GC).
God förståelse för hantering av kemikalier och lösningsmedel.
Förmåga att uttrycka dig väl i skrift, då dokumentation är en central del av rollen.
Meriterande
Erfarenhet av arbete specifikt med peptider eller aminosyror.
Kunskap inom vätskekromatografi (HPLC).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Detta är ett heltidsjobb.
