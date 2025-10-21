Valideringsspecialist
Brinner du för valideringsarbete och är redo för nya utmaningar och fortsatt utveckling?
Valideringsfunktionen bär ansvaret för kvalificering av en rad kritiska system, inklusive produktionsutrustning, automationssystem, mediasystem och analysinstrument. Vårt engagerade och kunniga team söker nu en förstärkning - kanske är du den vi letar efter!
Som erfaren Valideringsspecialist hos oss får du en unik chans att följa projekten genom hela processen: från designfasen, där vi fastställer kravspecifikationer för system och utrustning, genom hela kvalificeringsprocessen och fram till produktionsstart, vilket leder fram till en fullt validerad tillverknings- och rengöringsprocess.
Ansvarsområden
Huvudsakliga Ansvarsområden
Aktivt deltagande i interna projekt och fungera som avdelningens drivande representant.
Utarbeta och genomföra kvalificeringsdokumentation för både produktionsutrustning och mediasystem.
Koordinera testaktiviteter i samarbete med andra avdelningar.
Skriva, granska och godkänna valideringsdokumentation (t.ex. VP, URS, IQ, OQ, PQ, VR).
Ge support vid inspektioner från kunder och myndigheter

Vem Vi Söker
Vem Vi Söker
Vi söker dig som besitter:
Minst 5 års relevant erfarenhet från en liknande roll inom den medicintekniska eller farmaceutiska industrin.
Dokumenterad vana av att både skriva och godkänna kvalificerings- och valideringsdokument.
Erfarenhet av att utföra IQ-, OQ- och PQ-tester för olika typer av system och utrustning.
En bakgrund som civilingenjör, högskoleingenjör inom områden som kemi, bioteknik eller maskinteknik, eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av validering av processer och rengöringsmetoder är meriterande. Då vi verkar i en global miljö är det nödvändigt att du behärskar både svenska och engelska, i både tal och skrift, eftersom båda språken används i tjänsten.Om företaget
